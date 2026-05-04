Работодатель может уволить вас из-за утраты доверия: что говорит Верховный Суд

Когда работодатель имеет право уволить работника из-за «потери доверия», а когда такое решение признают незаконным.

Верховный Суд в своей практике разъяснил, в каких случаях работодатель может уволить работника из-за утраты доверия, а когда такое решение признается незаконным.

Речь идет об основании, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 41 Кодекса законов о труде Украины. Оно позволяет расторгнуть трудовой договор, если работник, который непосредственно работает с денежными или материальными ценностями, совершил виновные действия, дающие основания для утраты доверия.

Как отмечают в Национальной ассоциации адвокатов Украины, для правомерного применения этого основания обязательно должны быть соблюдены три условия.

Утрата доверия является следствием такого проступка, который дает достаточные основания считать, что дальнейшее оставление работника на должности, связанной с обслуживанием материальных ценностей, может привести к их утрате. При этом одного лишь подозрения работодателя недостаточно для увольнения.

Для увольнения по утрате доверия не обязательно наличие негативных имущественных последствий для работодателя или причиненного материального ущерба. Достаточно, чтобы работник, непосредственно обслуживающий ценности, совершил умышленные или неосторожные действия, дающие работодателю основания для утраты доверия (в частности, нарушение правил проведения операций с материальными ценностями). С учетом положений ст. 135-1 КЗоТ обслуживание материальных ценностей предусматривает осуществление определенными работниками предприятия, учреждения, организации действий, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или использованием в процессе производства переданных им ценностей.

Основанием для увольнения являются виновные действия работника, при этом форма вины (умысел или неосторожность) значения не имеет, если работник предвидел или должен был предвидеть негативные последствия своих действий. Работодатель обязан доказать вину с помощью объективных фактов. Примерами таких действий могут быть: систематическая недостача вверенных ценностей; небрежное отношение к обязанностям; нарушение правил торговли, измерения, обвешивания, завышение цен; присвоение имущества; нарушение правил ведения операций с ценностями (отсутствие надлежащего учета, несвоевременное оприходование и т.п.).

Важно, что вина должна быть доказана работодателем с помощью доказательств, в частности подтвержденных служебной проверкой, актами инвентаризации или аудиторским заключением.

Согласно абз. 2 п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 06.11.92 № 9 «О практике рассмотрения судами трудовых споров», увольнение по основаниям утраты доверия суд может признать обоснованным, если работник, непосредственно обслуживающий денежные или товарные ценности (занятый их приемом, хранением, транспортировкой, распределением и т. д.), совершил умышленно или по неосторожности такие действия, которые дают собственнику или уполномоченному им органу основания для утраты к нему доверия. С учетом изложенного и понимания непосредственного обслуживания денежных и товарных ценностей можно сделать вывод, что основной круг работников, которые непосредственно обслуживают денежные и товарные ценности, — это лица, которые получают их под отчет.

В каждом конкретном случае выясняется, составляет ли выполнение операций по непосредственному обслуживанию ценностей основной смысл трудовых обязанностей работника; носит ли выполнение этих действий ответственный, подотчетный характер с наличием учета и контроля за движением и хранением ценностей.

Лица, которые выполняют лишь функции учета, охраны или управленческие функции по распоряжению имуществом и средствами работодателя, не относятся к кругу работников, на которых распространяется действие п. 2 ч. 1 ст. 41 КЗоТ.

В связи с этим необходимо надлежащим образом оценить должностную инструкцию, в частности установить, принимает ли работник имущество на ответственное хранение, являются ли его обязанности именно операциями с ценностями, а не общим руководством или учетом.

Что говорит суд

Практика Верховного Суда подтверждает: сама по себе руководящая должность, функции учета или распоряжения имуществом еще не означают, что работника можно уволить за утрату доверия. Суд в каждом деле проверяет содержание должностных обязанностей и фактические обстоятельства проступка.

Увольнение главного бухгалтера по утрате доверия признано незаконным, поскольку ее должностные обязанности не включали непосредственное обслуживание ценностей, такие операции не составляли основной смысл ее трудовых обязанностей (постановление от 13.02.2025 по делу № 757/26467/22-ц).

В полномочия истца как генерального директора входит, в частности, текущее руководство предприятием, управленческие функции по распоряжению имуществом и средствами предприятия. При этом выполнение операций, связанных с непосредственным обслуживанием материальных ценностей, не составляет содержание трудовых обязанностей истца. Лица, которые осуществляют функции учета, охраны или управленческие функции по распоряжению имуществом и средствами предприятия, не относятся к кругу работников, на которых распространяется действие п. 2 ч. 1 ст. 41 КЗоТ (постановление от 04.02.2026 по делу № 522/7119/23).

Согласно условиям контракта и устава предприятия к должностным обязанностям истца как генерального директора вместе с управленческими функциями входят также функции по непосредственному обслуживанию товарно-материальных ценностей. Истец допустил ненадлежащее использование имущества и средств предприятия, что подтверждается актом проверки эффективности использования и обеспечения сохранности имущества. Проверкой установлены нарушения, квалифицированные как допущенные лично генеральным директором, так и персоналом, за который руководитель предприятия несет ответственность. Однако Верховный Суд обращает внимание, что к полномочиям генерального директора предприятия относится текущее руководство предприятием, управленческие функции по распоряжению имуществом и средствами предприятия, а выполнение операций, связанных с непосредственным обслуживанием материальных ценностей, не составляет содержание трудовых обязанностей (постановление от 04.02.2025 по делу № 588/1668/23).

Суды обязаны тщательно анализировать должностную инструкцию и устанавливать, является ли работник фактически материально ответственным лицом с ответственным характером обязанностей. В должностной инструкции заведующего аптечным складом отсутствует информация о том, что лицо принимает имущество на ответственное хранение. Следовательно, функции и обязанности на должности заведующего аптечным складом не предусматривают непосредственное обслуживание товарных ценностей, а являются функциями учета и управленческими функциями по распоряжению имуществом (постановление от 26.03.2025 по делу № 686/15989/20).

Топливные талоны хранились непосредственно у работника, который является лицом, обслуживающим денежные и материальные ценности, и который находился в прикассовой зоне АЗС, являющейся территорией повышенного контроля и безопасности для денежных и товарных ценностей. Суд не дал оценки указанному факту во взаимосвязи с другими установленными обстоятельствами, в частности наличием излишка наличных средств в кассе и выявлением у работника дубликата инкассаторского ключа от сейфа, которые в совокупности имеют существенное значение для решения вопроса о наличии оснований для утраты доверия к работнику (постановление от 28.01.2026 по делу № 607/1276/25).

Таким образом, отмечают в НААУ, увольнение по п. 2 ч. 1 ст. 41 КЗоТ остается одним из самых сложных оснований из-за высоких требований к доказыванию.

«Работодателю недостаточно лишь факта недостачи или нарушения учета — необходимо доказать, что работник непосредственно обслуживал ценности, совершил виновные действия и что именно эти действия обоснованно привели к утрате доверия», — поясняют специалисты.

Ключевым является акцент на анализе должностной инструкции, договора о полной материальной ответственности и характере трудовой функции.

