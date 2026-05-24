OpenAI заявляет, что ChatGPT не является юристом, и просит суд отклонить иск страховой компании

OpenAI просит суд закрыть иск из-за ChatGPT и «незаконных юридических советов».

Компания OpenAI обратилась в федеральный суд с просьбой закрыть иск, в котором ее обвиняют в предоставлении несанкционированных юридических советов через платформу искусственного интеллекта ChatGPT, пишет Reuters.

В подаче в федеральный суд Чикаго OpenAI заявила, что нет никаких оснований для иска, поданного страховой компанией Nippon Life Insurance Company. Истец утверждает, что ChatGPT помог лицу по делу об инвалидности нарушить условия мирового соглашения и завалить федеральный суд необоснованными документами.

«ChatGPT не является человеком и не имеет и не использует никакой степени юридических знаний или навыков», — отметила OpenAI в своем обращении в суд.

Дело рассматривается на фоне роста использования генеративного искусственного интеллекта людьми, которые самостоятельно представляют себя в суде. Федеральные судьи отмечают, что количество таких случаев постоянно увеличивается.

Иск Nippon считается одним из первых, в котором крупную платформу искусственного интеллекта обвиняют в незаконной юридической практике.

Компания OpenAI и адвокат Nippon не предоставили оперативных комментариев журналистам.

Иск страховой компании возник из-за конфликта с бывшей сотрудницей Грасиелой Дела Торре, которая ранее судилась с Nippon по поводу долгосрочных выплат по инвалидности. В 2024 году стороны заключили мировое соглашение.

Однако, по утверждению Nippon, Дела Торре подала новый иск и использовала ChatGPT для создания десятков ходатайств и уведомлений, которые, по мнению компании, «не имели никакой законной юридической или процессуальной цели».

OpenAI в ответ заявила, что «очевидное раздражение Nippon из-за необходимости защищаться в деле против лица, представляющего себя самостоятельно, не является основанием для привлечения OpenAI к ответственности».

Компания также назвала ChatGPT «полезным инструментом и исследовательским помощником, который расширяет доступ к правосудию в судах», и подчеркнула, что пользователи соглашаются не использовать его как замену профессиональным советам.

«Дела Торре имела право самостоятельно представлять себя в споре против Nippon и имела право использовать ChatGPT как инструмент для этого», — заявила OpenAI в суде.

В компании добавили, что вопрос о том, насколько уместными были аргументы женщины, касается именно ее действий и должен решаться судьей, который рассматривает ее дела.

