OpenAI заявляє, що ChatGPT не є юристом, і просить суд відхилити позов страхової компанії

21:14, 24 травня 2026
OpenAI просить суд закрити позов через ChatGPT та «незаконні юридичні поради».
Фото: reuters.com
Компанія OpenAI звернулася до федерального суду з проханням закрити позов, у якому її звинувачують у наданні несанкціонованих юридичних порад через платформу штучного інтелекту ChatGPT, пише Reuters.

У поданні до федерального суду Чикаго OpenAI заявила, що немає жодних підстав для позову, поданого страховою компанією Nippon Life Insurance Company. Позивач стверджує, що ChatGPT допоміг особі у справі про інвалідність порушити умови мирової угоди та завалити федеральний суд безпідставними документами.

«ChatGPT не є людиною і не має та не використовує жодного ступеня юридичних знань чи навичок», — зазначила OpenAI у своєму зверненні до суду.

Справу розглядають на тлі зростання використання генеративного штучного інтелекту людьми, які самостійно представляють себе в суді. Федеральні судді зазначають, що кількість таких випадків постійно збільшується.

Позов Nippon вважається одним із перших, у якому велику платформу штучного інтелекту звинувачують у незаконній юридичній практиці.

Компанія OpenAI та адвокат Nippon не надали оперативних коментарів журналістам.

Позов страхової компанії виник через конфлікт із колишньою працівницею Грасіелою Дела Торре, яка раніше судилася з Nippon щодо довгострокових виплат через інвалідність. У 2024 році сторони уклали мирову угоду.

Втім, за твердженням Nippon, Дела Торре подала новий позов і використовувала ChatGPT для створення десятків клопотань та повідомлень, які, на думку компанії, «не мали жодної законної юридичної чи процесуальної мети».

OpenAI у відповідь заявила, що «очевидне роздратування Nippon через необхідність захищатися у справі проти особи, яка представляє себе самостійно, не є підставою для притягнення OpenAI до відповідальності».

Компанія також назвала ChatGPT «корисним інструментом і дослідницьким помічником, який розширює доступ до правосуддя в судах», і наголосила, що користувачі погоджуються не використовувати його як заміну професійним порадам.

«Дела Торре мала право самостійно представляти себе у спорі проти Nippon і мала право використовувати ChatGPT як інструмент для цього», — заявила OpenAI у суді.

У компанії додали, що питання про те, наскільки доречними були аргументи жінки, стосується саме її дій і має вирішуватися суддею, який розглядає її справи.

