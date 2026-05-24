Великобритания и ряд стран НАТО заблокировали план дополнительного финансирования военной помощи Украине

Предложение выделять 0,25% ВВП на поддержку Киева не поддержали ключевые союзники, а инициатива НАТО не получила достаточного одобрения.

Великобритания отклонила план НАТО по введению дополнительного механизма финансирования военной помощи Украине. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, Лондон вместе с Францией, Испанией, Италией и Канадой выступили против инициативы по выделению 0,25% ВВП стран-членов Альянса на военную поддержку Украины. В результате предложение было заблокировано в ходе внутренних обсуждений в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что план не будет реализован из-за отсутствия достаточной поддержки. По его словам, вопрос пока не будет вынесен на дальнейшее рассмотрение, не уточняя позиции отдельных стран.

Как отмечает The Telegraph, Рютте рассчитывал вынести инициативу на рассмотрение во время предстоящего ежегодного саммита НАТО в Анкаре (Турция), однако консенсуса достичь не удалось.

Обсуждения в Альянсе касались возможного усиления долгосрочной поддержки Украины. По словам источников в НАТО, часть стран, которые уже тратят более 0,25% ВВП на военную помощь Киеву, в целом поддерживали идею, однако она не получила единодушного согласия среди всех членов.

