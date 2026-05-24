Велика Британія та низка країн НАТО заблокували план додаткового фінансування військової допомоги Україні

21:56, 24 травня 2026
Пропозицію витрачати 0,25% ВВП на підтримку Києва не підтримали ключові союзники, а ініціатива НАТО не отримала достатньої згоди.
Велика Британія відхилила план НАТО щодо запровадження додаткового механізму фінансування військової допомоги Україні. Про це повідомляє The Telegraph.

За даними видання, Лондон разом із Францією, Іспанією, Італією та Канадою виступили проти ініціативи щодо виділення 0,25% ВВП країн-членів Альянсу на військову підтримку України. У результаті пропозиція була заблокована під час внутрішніх обговорень НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте визнав, що план не буде реалізований через відсутність достатньої підтримки. За його словами, питання наразі не буде винесене на подальший розгляд, не уточнюючи позиції окремих країн.

Як зазначає The Telegraph, Рютте розраховував винести ініціативу на розгляд під час майбутнього щорічного саміту НАТО в Анкарі (Туреччина), однак консенсусу досягти не вдалося.

Обговорення в Альянсі стосувалися можливого посилення довгострокової підтримки України. За словами джерел у НАТО, частина країн, які вже витрачають понад 0,25% ВВП на військову допомогу Києву, загалом підтримували ідею, однак вона не отримала одностайної згоди серед усіх членів.

Стрічка новин

