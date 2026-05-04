Апелляционная жалоба – какие данные необходимо указать, чтобы её не вернули
В рамках разъяснения норм Кодекса административного судопроизводства Украины Пятый апелляционный административный суд разъяснил порядок подачи апелляционной жалобы и перечень обязательных данных, которые она должна содержать.
Апелляционная жалоба является инструментом обжалования решения или постановления суда первой инстанции. В то же время для ее принятия недостаточно одного лишь несогласия с решением — документ должен быть надлежащим образом оформлен и содержать обоснованную позицию.
Жалоба подается непосредственно в суд апелляционной инстанции.
В соответствии со статьей 296 Кодекса административного судопроизводства Украины, в апелляционной жалобе обязательно указываются:
- название апелляционного суда и суда первой инстанции;
- номер дела и дата обжалуемого решения;
- данные лица, подающего жалобу (ФИО или название, адрес, контакты, РНОКПП или ЕГРПОУ);
- информация о других участниках дела;
- четко сформулированные требования к суду апелляционной инстанции;
- обоснование с указанием, в чем именно заключается неправильность или неполнота исследования доказательств или применения норм права;
- при необходимости — ходатайства (в частности, о вызове свидетелей или истребовании доказательств);
- дата получения решения суда первой инстанции;
- перечень прилагаемых документов.
К апелляционной жалобе также необходимо приложить:
- документ об уплате судебного сбора;
- копии жалобы и прилагаемых материалов для других участников дела;
- доказательства даты получения решения суда;
- в случае освобождения от уплаты судебного сбора — указание соответствующего основания.
Соблюдение этих требований является необходимым условием для принятия апелляционной жалобы к рассмотрению судом.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.