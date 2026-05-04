  1. В Украине

Апелляционная жалоба – какие данные необходимо указать, чтобы её не вернули

17:29, 4 мая 2026
Апелляционную жалобу подают непосредственно в суд апелляционной инстанции, но для её рассмотрения необходимо соблюсти установленные требования к содержанию и приложениям.
В рамках разъяснения норм Кодекса административного судопроизводства Украины Пятый апелляционный административный суд разъяснил порядок подачи апелляционной жалобы и перечень обязательных данных, которые она должна содержать.

Апелляционная жалоба является инструментом обжалования решения или постановления суда первой инстанции. В то же время для ее принятия недостаточно одного лишь несогласия с решением — документ должен быть надлежащим образом оформлен и содержать обоснованную позицию.

Жалоба подается непосредственно в суд апелляционной инстанции.

В соответствии со статьей 296 Кодекса административного судопроизводства Украины, в апелляционной жалобе обязательно указываются:

  • название апелляционного суда и суда первой инстанции;
  • номер дела и дата обжалуемого решения;
  • данные лица, подающего жалобу (ФИО или название, адрес, контакты, РНОКПП или ЕГРПОУ);
  • информация о других участниках дела;
  • четко сформулированные требования к суду апелляционной инстанции;
  • обоснование с указанием, в чем именно заключается неправильность или неполнота исследования доказательств или применения норм права;
  • при необходимости — ходатайства (в частности, о вызове свидетелей или истребовании доказательств);
  • дата получения решения суда первой инстанции;
  • перечень прилагаемых документов.

К апелляционной жалобе также необходимо приложить:

  • документ об уплате судебного сбора;
  • копии жалобы и прилагаемых материалов для других участников дела;
  • доказательства даты получения решения суда;
  • в случае освобождения от уплаты судебного сбора — указание соответствующего основания.

Соблюдение этих требований является необходимым условием для принятия апелляционной жалобы к рассмотрению судом.

