ВАКС значительно расширил полномочия с начала работы: как изменилась роль суда с 2019 года

18:02, 4 мая 2026
ВАКС за несколько лет превратился из узкоспециализированного уголовного суда в орган, полномочия которого распространились также на гражданское и административное судопроизводство.
Высший антикоррупционный суд, который начал работу 5 сентября 2019 года, за время своей деятельности значительно расширил полномочия и юрисдикцию. Изначально ключевой задачей ВАКС было рассмотрение уголовных производств по коррупционным преступлениям и осуществление судебного контроля на стадии досудебного расследования.

Со временем полномочия суда распространились и на гражданское и административное судопроизводство.

В частности, с ноября 2019 года ВАКС рассматривает дела о гражданской конфискации незаконных активов должностных лиц. 28 ноября 2019 года вступил в силу закон о конфискации незаконных активов должностных лиц. Это ввело институт гражданской конфискации — признание активов необоснованными и их взыскание в доход государства.

Такие иски подают прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры или Офиса Генерального прокурора.

Гражданская конфискация применяется, если разница между доходами и активами составляет от 1,5 млн грн до порога уголовной ответственности. В случае превышения этой суммы — более 9,98 млн грн по состоянию на 2026 год — дело расследуется уже в рамках уголовного производства.

С 24 мая 2022 года вступил в силу Закон № 2257-IX, который предоставил ВАКС полномочия рассматривать санкционные дела в административном судопроизводстве.

Речь идет о взыскании активов лиц, угрожающих национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Иски по таким делам подает Министерство юстиции Украины, а рассмотрение осуществляется коллегией судей в срок до 30 дней. Решения Апелляционной палаты ВАКС по таким делам вступают в силу сразу после провозглашения и не подлежат обжалованию.

По состоянию на 4 мая 2026 года Высший антикоррупционный суд вынес 383 приговора. Кроме того, принято 43 решения по гражданским делам и 79 — по административным.

Напомним, что на прошлой неделе Временная следственная комиссия Верховной Рады заслушала руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда Богдана Крикливенко.

