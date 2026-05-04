Сын не принял наследство, поскольку не проживал с отцом на момент его открытия — суд поставил точку в наследственном споре

Суд удовлетворил иск об установлении факта непринятия наследства: наследник не проживал совместно с наследодателем на момент его открытия.

Жительница Каменец-Подольского района обратилась в суд с иском об установлении факта непринятия наследства ее сыном.

По ее словам, в 2025 году после смерти мужа она приняла наследство, поскольку постоянно проживала вместе с наследодателем на момент его открытия. Однако нотариус отказал ей в выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на весь объект движимого и недвижимого имущества из-за того, что сын, который был зарегистрирован вместе с ней и мужем, также фактически принял наследство.

Истица указала, что, несмотря на регистрацию места жительства, с января 2022 года и по настоящее время ответчик (сын) проживает за пределами Украины. Поэтому в иске она просила установить юридический факт непроживания сына постоянно совместно с отцом на день его смерти.

Обстоятельства дела №680/149/26

Новоушицкий районный суд Хмельницкой области установил, что на день смерти наследодателя по его месту жительства были зарегистрированы жена и сын. Согласно данным паспорта гражданина Украины для выезда за границу, сын выехал с территории Украины в 2022 году. Комиссия поселкового совета подтвердила, что с тех пор он по адресу регистрации не проживал.

В нотариально заверенном заявлении ответчик подтвердил, что находится за границей, не проживал с отцом на день его смерти, наследство не принимал и на него не претендует, а также не возражает против выдачи свидетельства о праве на наследство на все имущество на имя жены умершего. Однако нотариус отказал в выдаче свидетельства, сославшись на наличие фактического принятия наследства наследником первой очереди – сыном наследодателя.

Суд отметил, что в соответствии с законом право на наследование в первую очередь имеют дети наследодателя, тот из супругов, который его пережил, и родители. Законодательством предусмотрено два способа принятия наследства: подача заявления нотариусу или постоянное проживание вместе с наследодателем на момент открытия наследства. При этом факт такого проживания должен быть надлежащим образом подтвержден.

Оценив доказательства по делу, суд пришел к выводу, что истица доказала факт непринятия наследства наследником по закону после смерти его отца, поскольку он не проживал постоянно совместно с наследодателем на момент открытия наследства и, следовательно, не может считаться принявшим наследство.

Суд также учел, что других наследников, принявших наследство или претендующих на него, не установлено, право истицы на наследование не оспаривается, а ответчик против иска не возражал, поэтому отказ в удовлетворении иска привел бы к нарушению ее права на получение наследственного имущества после смерти мужа.

Решение суда

По результатам рассмотрения суд удовлетворил иск об установлении факта непринятия наследства.

