Увидел списывание на НМТ — скажи инструктору: абитуриентов призывают реагировать на нарушения

19:32, 4 мая 2026
В УЦОКО предупреждают: за списывание составляют протокол и лишают права на дополнительную сессию.
Фото: ukr.radio
Участников национального мультипредметного теста просят сообщать о случаях списывания во время экзамена, чтобы обеспечить равные условия для всех абитуриентов. Такую рекомендацию озвучила директорка Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

По ее словам, недобросовестное поведение других может повлиять на результаты и дальнейшее поступление, поэтому участникам стоит сразу обращаться к инструкторам в случае выявления нарушений.

В УЦОКО отмечают, что в каждой аудитории работают как минимум два инструктора, которые контролируют соблюдение правил и помогают с организационными вопросами. Большинство аудиторий также оборудованы камерами, а процесс тестирования дополнительно отслеживают специалисты дистанционно.

Кроме этого, в тестовой среде действуют технические ограничения — невозможно копировать текст или открывать сторонние вкладки. Перед началом экзамена участников проверяют на наличие средств связи и просят оставить их вне рабочего места.

В случае выявления гаджетов или фактов списывания составляют протокол, а нарушения фиксируют в документах временного экзаменационного центра.

Вакуленко в интервью УП подчеркнула, для таких участников тестирование прекращается, и они теряют право сдавать НМТ во время дополнительной сессии.

В то же время в Украине фиксируют новую проблему — так называемых «охотников за тестами». По словам Вакуленко, часть людей, которые не являются реальными абитуриентами, регистрируются на НМТ только для того, чтобы сфотографировать задания.

В УЦОКО подчеркивают, что появление отдельных заданий в сети не свидетельствует об утечке тестов. Чаще всего речь идет о воспроизведении по памяти, которое может содержать неточности или искажения. Из-за этого иногда возникает критика формулировок, которых на самом деле не было в официальных тестах.

Национальный мультипредметный тест (НМТ)

