В Днепре мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК, есть пострадавшие
19:31, 4 мая 2026
Во время мероприятий оповещения местный житель произвел выстрелы в сторону военнослужащих.
В понедельник, 4 мая, в Соборном районе города Днепр произошла стрельба: мужчина применил оружие против сотрудников ТЦК. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.
«В результате события травмированы двое представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки», — заявили правоохранители.
В полиции добавили, что решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации.
