В Днепре мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК, есть пострадавшие

В понедельник, 4 мая, в Соборном районе города Днепр произошла стрельба: мужчина применил оружие против сотрудников ТЦК. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

По предварительным данным, во время мероприятий оповещения местный житель произвел выстрелы в сторону военнослужащих.

«В результате события травмированы двое представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки», — заявили правоохранители.

В полиции добавили, что решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации.

