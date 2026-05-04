Автомобиль влетел в толпу в центре Лейпцига, есть пострадавшие

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали по меньшей мере восемь человек.

В понедельник, 4 мая, в центре немецкого города Лейпциг автомобиль на скорости въехал в толпу людей. На месте продолжается масштабная полицейская операция, пишет Zeit.

Инцидент произошел на улице Гриммайше штрассе, неподалеку от университета и церкви Святого Николая.

По данным полиции, водитель на большой скорости проехал по центральной части города и врезался в людей. Правоохранители пока не уточняют ни мотивов, ни характера травм пострадавших.

Представительница полиции заявила, что ситуация остается «динамичной». На месте работают полицейские, медики и спасатели.

