Автомобіль влетів у натовп в центрі Лейпцига, є постраждалі

За попередніми даними, внаслідок інциденту постраждали щонайменше вісім осіб.

У понеділок, 4 травня, в центрі німецького міста Лейпциг автомобіль на швидкості в’їхав у натовп людей. На місці триває масштабна поліцейська операція, пише Zeit.

Інцидент стався на вулиці Гріммайше штрассе, неподалік університету і церкви Святого Миколая.

За даними поліції, водій на великій швидкості проїхав центральною частиною міста і врізався в людей. Правоохоронці поки не уточнюють ані мотивів, ані характеру травм постраждалих.

Представниця поліції заявила, що ситуація залишається «динамічною». На місці працюють поліцейські, медики і рятувальники.

