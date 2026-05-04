Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило, кто и как оценивает имущество в исполнительном производстве.

В ведомстве отмечают, что стоимость товара напрямую определяет уровень интереса к нему.

В Минюсте подчеркивают, что правильно установленная цена способна быстро привлечь внимание покупателей и способствовать успешному завершению аукционов, которые могут проходить в системе электронных торгов арестованным имуществом «СЕТАМ» или на онлайн-платформе Prozorro, если реализации подлежит земельный участок.

Оценка имущества должника проводится по соглашению сторон исполнительного производства. Если же в течение десяти дней с момента вынесения постановления об аресте имущества стороны и залогодержатель не достигли согласия относительно его стоимости и не сообщили об этом исполнителю в письменной форме, он определяет ее самостоятельно, ориентируясь на актуальные рыночные цены на дату оценки.

В случаях, когда самостоятельно установить стоимость сложно, исполнитель может привлечь субъекта оценочной деятельности. О результатах определения стоимости или проведенной оценки стороны уведомляются не позднее следующего рабочего дня после ее установления или получения соответствующего отчета.

Если участники производства не согласны с определенной стоимостью, они имеют право обжаловать ее в суде в течение десяти дней с момента получения уведомления. При этом подача жалобы не препятствует передаче имущества на реализацию, если только суд отдельно не приостановит этот процесс.

