Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало, хто і як оцінює майно у виконавчому провадженні.

У відомстві зазначають, що вартість товару безпосередньо визначає рівень інтересу до нього.

У Мін’юсті підкреслюють, що правильно встановлена ціна здатна швидко привернути увагу покупців і сприяти успішному завершенню аукціонів, які можуть проходити в системі електронних торгів арештованим майном «СЕТАМ» або на онлайн-платформі Prozorro, якщо реалізації підлягає земельна ділянка.

Оцінка майна боржника проводиться за домовленістю сторін виконавчого провадження. Якщо ж протягом десяти днів із моменту винесення постанови про арешт майна сторони та заставодержатель не дійшли згоди щодо його вартості й не повідомили про це виконавця у письмовій формі, він визначає її самостійно, орієнтуючись на актуальні ринкові ціни на дату оцінювання.

У випадках, коли самостійно встановити вартість складно, виконавець може залучити суб’єкта оціночної діяльності. Про результати визначення вартості або проведеної оцінки сторони повідомляються не пізніше наступного робочого дня після її встановлення чи отримання відповідного звіту.

Якщо учасники провадження не погоджуються з визначеною вартістю, вони мають право оскаржити її в суді протягом десяти днів з моменту отримання повідомлення. Водночас подання скарги не перешкоджає передачі майна на реалізацію, якщо тільки суд окремо не зупинить цей процес.

