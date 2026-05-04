У Дніпрі чоловік відкрив вогонь по співробітниках ТЦК, є постраждалі

У понеділок, 4 травня, у Соборному районі міста Дніпро відбулася стрілянина: чоловік застосував зброю проти співробітників ТЦК. Про це повідомило Головне управління Національної поліції України в Дніпропетровській області.

За попередніми даними, під час заходів оповіщення місцевий мешканець здійснив постріли в бік військовослужбовців.

«Внаслідок події травмовано двох представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки», – заявили правоохоронці.

У поліції додали, що вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.

