На Одещині у полковника поліції можуть стягнути в дохід держави авто за 3,4 млн грн

Аналіз доходів і видатків посадовця та членів його сім’ї свідчить про неможливість набуття цього активу за рахунок законних доходів — НАЗК.

Фото: НАЗК

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованим активу, яким користується полковник поліції - начальник одного з відділень поліції Одещини. Про це повідомляє НАЗК.

Йдеться про автомобіль, який правоохоронець придбав у 2023 році та зареєстрував на іншу особу. Проте зібрані докази підтверджують, що фактичним власником і користувачем є саме поліцейський.

У НАЗК зазначили, що аналіз доходів і видатків посадовця та членів його сім’ї свідчить про неможливість набуття цього активу за рахунок законних доходів, адже родина не мала достатньо коштів, необхідних для його придбання (автомобіль коштував понад 3,4 млн грн).

Наразі за заявою прокурора САП Вищий антикорупційний суд у порядку забезпечення позову наклав арешт на автомобіль.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.