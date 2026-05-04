В Одесской области у полковника полиции могут взыскать в доход государства авто за 3,4 млн грн

Анализ доходов и расходов должностного лица и членов его семьи свидетельствует о невозможности приобретения этого актива за счет законных доходов — НАЗК.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованным актива, которым пользуется полковник полиции — начальник одного из отделений полиции Одесской области. Об этом сообщает НАЗК.

Речь идет об автомобиле, который правоохранитель приобрел в 2023 году и зарегистрировал на другое лицо. Однако собранные доказательства подтверждают, что фактическим владельцем и пользователем является именно полицейский.

В НАЗК отметили, что анализ доходов и расходов должностного лица и членов его семьи свидетельствует о невозможности приобретения этого актива за счет законных доходов, поскольку семья не имела достаточно средств, необходимых для его приобретения (автомобиль стоил более 3,4 млн грн).

В настоящее время по заявлению прокурора САП Высший антикоррупционный суд в порядке обеспечения иска наложил арест на автомобиль.

