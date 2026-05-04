Стаж для пенсии под вопросом: как доказать работу на предприятиях с временно оккупированных территорий

Какие доказательства учтут для назначения пенсии и что делать, если документы утрачены.

В Украине определен порядок подтверждения трудового стажа для граждан, которые работали на предприятиях, расположенных на временно оккупированных территориях. Ключевым документом, как и ранее, остается трудовая книжка — особенно для периодов до введения персонифицированного учета.

Если записи в трудовой книжке содержат исправления или неточности за периоды до 1 января 2004 года, подтверждение стажа осуществляют специальные комиссии. Они действуют при главных управлениях Пенсионного фонда в соответствии с постановлением правления ПФУ № 18-1 от 10 ноября 2006 года.

Какие документы нужно подать

Для подтверждения стажа заявитель или его представитель должен обратиться в любой территориальный орган Пенсионного фонда и подать:

заявление о подтверждении стажа;

трудовую книжку;

другие документы, подтверждающие периоды работы.

При этом место обращения не ограничивается территорией обслуживания конкретного подразделения.

Если документы отсутствуют

В случаях, когда документы утрачены или их невозможно получить (например, из-за расположения предприятия на оккупированной территории или в зоне боевых действий), стаж могут установить на основании свидетельских показаний.

Речь идет о показаниях не менее двух свидетелей, которые работали вместе с заявителем и имеют документы, подтверждающие их занятость в соответствующий период. Такой порядок предусмотрен постановлением Кабинета Министров Украины № 637 от 12 августа 1993 года.

Как проводится опрос свидетелей

Свидетелей, которые проживают в Украине, опрашивают территориальные органы Пенсионного фонда по месту их проживания. Приглашение направляется в течение трех рабочих дней после обращения заявителя.

Если свидетель находится за границей, он подает письменное заявление о совместной работе с заявителем. Документ должен быть надлежащим образом легализован — через дипломатическое учреждение Украины или в соответствии с законодательством страны пребывания. К заявлению прилагаются заверенные копии документов о работе.

Кто принимает решение

Окончательное решение о подтверждении или отказе в подтверждении стажа принимает комиссия при главном управлении Пенсионного фонда. Она рассматривает поданные документы, акты опроса и заявления свидетелей.

