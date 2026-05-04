Стаж для пенсії під питанням: як довести роботу на підприємствах із тимчасово окупованих територій

Які докази врахують для призначення пенсії та що робити, якщо документи втрачено.

В Україні визначено порядок підтвердження трудового стажу для громадян, які працювали на підприємствах, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Ключовим документом, як і раніше, залишається трудова книжка — особливо для періодів до запровадження персоніфікованого обліку.

Якщо записи в трудовій книжці містять виправлення або неточності за періоди до 1 січня 2004 року, підтвердження стажу здійснюють спеціальні комісії. Вони діють при головних управліннях Пенсійного фонду відповідно до постанови правління ПФУ № 18-1 від 10 листопада 2006 року.

Які документи потрібно подати

Для підтвердження стажу заявник або його представник має звернутися до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду та подати:

заяву про підтвердження стажу;

трудову книжку;

інші документи, що підтверджують періоди роботи.

При цьому місце звернення не обмежується територією обслуговування конкретного підрозділу.

Якщо документи відсутні

У випадках, коли документи втрачено або їх неможливо отримати (наприклад, через розташування підприємства на окупованій території чи в зоні бойових дій), стаж можуть встановити на підставі свідчень.

Йдеться про показання щонайменше двох свідків, які працювали разом із заявником і мають документи, що підтверджують їхню зайнятість у відповідний період. Такий порядок передбачено постановою Кабінет Міністрів України № 637 від 12 серпня 1993 року.

Як відбувається опитування свідків

Свідків, які проживають в Україні, опитують територіальні органи Пенсійного фонду за місцем їх проживання. Запрошення надсилають протягом трьох робочих днів після звернення заявника.

Якщо свідок перебуває за кордоном, він подає письмову заяву про спільну роботу із заявником. Документ має бути належним чином легалізований — через дипломатичну установу України або відповідно до законодавства країни перебування. До заяви додають завірені копії документів про роботу.

Хто ухвалює рішення

Остаточне рішення про підтвердження або відмову у підтвердженні стажу ухвалює комісія при головному управлінні Пенсійного фонду. Вона розглядає подані документи, акти опитування та заяви свідків.

