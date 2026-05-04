Андреа Мальдера найближчим часом стане головним тренером збірної України, — ЗМІ
54-річний тренер з Італії Андреа Мальдера найближчим часом офіційно очолить національну збірну Україну з футболу. Про це повідомив відомий журналіст та інсайдер Фабріціо Романо.
За його даними, УАФ фіналізує контракт з тренером, який має бути підписаний в найближчі години.
«Андреа Мальдера ось-ось стане новим головним тренером збірної України. Наразі завершується укладення угоди з італійським тренером», – написав журналіст.
Нагадаємо, для Мальдери це буде перша робота у якості головного тренера. Раніше італієць був асистентом у штабах «Мілана», «Брайтона», «Марселя» та збірної України.
