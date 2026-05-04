Андреа Мальдера в ближайшее время станет главным тренером сборной Украины, — СМИ

Соглашение с итальянским тренером уже на финальной стадии.

54-летний тренер из Италии Андреа Мальдера в ближайшее время официально возглавит национальную сборную Украины по футболу. Об этом сообщил известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, УАФ финализирует контракт с тренером, который должен быть подписан в ближайшие часы.

«Андреа Мальдера вот-вот станет новым главным тренером сборной Украины. В настоящее время завершается заключение соглашения с итальянским тренером», — написал журналист.

Напомним, для Мальдеры это будет первая работа в качестве главного тренера. Ранее итальянец был ассистентом в штабах «Милана», «Брайтона», «Марселя» и сборной Украины.

