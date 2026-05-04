  В Украине

Достаточно одного обращения – отсрочку для освобожденных из плена продлевают автоматически

21:38, 4 мая 2026
Для оформления достаточно одного обращения в ЦНАП, после чего отсрочка продлевается каждые 90 дней при наличии правильных данных.
Гражданам Украины, вернувшимся из плена, достаточно один раз обратиться в Центр предоставления административных услуг, чтобы оформить отсрочку от мобилизации. В дальнейшем она будет продлеваться автоматически каждые 90 дней. Об этом сообщили в Ровенском областном ТЦК и СП.

Кто имеет право на автоматическое продление

Право на такую отсрочку имеют, в частности:

  • лица, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
  • военнослужащие, освобожденные из плена.

Как работает автоматическое продление

Автоматическое продление возможно при условии, что в учетных данных правильно указан срок действия отсрочки.

Если при оформлении определена конкретная дата окончания (например, 30 марта), после ее наступления отсрочка прекращается и не продлевается автоматически.

Зато если в данных указан срок, соответствующий периоду мобилизации (в приложении «Резерв+» это отображается как «до завершения мобилизации»), при каждом обновлении отсрочку продлевают еще на 90 дней.

Что делать в случае ошибок или отсутствия продления

Если дата окончания отсрочки указана некорректно, ее нужно уточнить. Для этого следует обратиться в ТЦК и СП или подать документы на оформление новой отсрочки через ЦНАП.

Если отсрочка должна была продлиться автоматически, но этого не произошло, это может свидетельствовать об отсутствии или неактуальности данных в государственных реестрах. В таком случае необходимо сначала обновить информацию, а затем повторно подать заявление с актуальными документами.

Обратиться можно в любой ЦНАП независимо от места регистрации.

Как подтвердить отсрочку

Основным подтверждением является электронный военно-учетный документ в приложении «Резерв+». Бумажные справки больше не выдаются.

При отсутствии смартфона документ можно сформировать и распечатать через приложение «Резерв+», портал «Дія» или обратившись в ТЦК и СП или ЦНАП.

