Достаточно одного обращения – отсрочку для освобожденных из плена продлевают автоматически
Гражданам Украины, вернувшимся из плена, достаточно один раз обратиться в Центр предоставления административных услуг, чтобы оформить отсрочку от мобилизации. В дальнейшем она будет продлеваться автоматически каждые 90 дней. Об этом сообщили в Ровенском областном ТЦК и СП.
Кто имеет право на автоматическое продление
Право на такую отсрочку имеют, в частности:
- лица, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
- военнослужащие, освобожденные из плена.
Как работает автоматическое продление
Автоматическое продление возможно при условии, что в учетных данных правильно указан срок действия отсрочки.
Если при оформлении определена конкретная дата окончания (например, 30 марта), после ее наступления отсрочка прекращается и не продлевается автоматически.
Зато если в данных указан срок, соответствующий периоду мобилизации (в приложении «Резерв+» это отображается как «до завершения мобилизации»), при каждом обновлении отсрочку продлевают еще на 90 дней.
Что делать в случае ошибок или отсутствия продления
Если дата окончания отсрочки указана некорректно, ее нужно уточнить. Для этого следует обратиться в ТЦК и СП или подать документы на оформление новой отсрочки через ЦНАП.
Если отсрочка должна была продлиться автоматически, но этого не произошло, это может свидетельствовать об отсутствии или неактуальности данных в государственных реестрах. В таком случае необходимо сначала обновить информацию, а затем повторно подать заявление с актуальными документами.
Обратиться можно в любой ЦНАП независимо от места регистрации.
Как подтвердить отсрочку
Основным подтверждением является электронный военно-учетный документ в приложении «Резерв+». Бумажные справки больше не выдаются.
При отсутствии смартфона документ можно сформировать и распечатать через приложение «Резерв+», портал «Дія» или обратившись в ТЦК и СП или ЦНАП.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.