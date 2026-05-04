  1. В Україні

Достатньо одного звернення – відстрочку для звільнених з полону продовжують автоматично

21:38, 4 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для оформлення достатньо одного звернення до ЦНАП, після чого відстрочка оновлюється кожні 90 днів за наявності коректних даних.
Достатньо одного звернення – відстрочку для звільнених з полону продовжують автоматично
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Громадянам України, які повернулися з полону, достатньо один раз звернутися до Центру надання адміністративних послуг, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів. Про це повідомили у Рівненському обласному ТЦК та СП.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Хто має право на автоматичне продовження

Право на таку відстрочку мають, зокрема:

  • особи, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;
  • військовослужбовці, звільнені з полону.

Як працює автоматичне продовження

Автоматичне продовження можливе за умови, що в облікових даних правильно зазначено строк дії відстрочки.

Якщо під час оформлення визначено конкретну дату завершення (наприклад, 30 березня), після її настання відстрочка припиняється і не продовжується автоматично.

Натомість якщо в даних вказано строк, що відповідає періоду мобілізації (у застосунку «Резерв+» це відображається як «до завершення мобілізації»), під час кожного оновлення відстрочку продовжують ще на 90 днів.

Що робити у разі помилок або відсутності продовження

Якщо дата завершення відстрочки вказана некоректно, її потрібно уточнити. Для цього слід звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки через ЦНАП.

У випадку, якщо відстрочка мала продовжитися автоматично, але цього не сталося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. Тоді необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього повторно подати заяву з актуальними документами.

Звернутися можна до будь-якого ЦНАП незалежно від місця реєстрації.

Як підтвердити відстрочку

Основним підтвердженням є електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+». Паперові довідки більше не видаються.

За відсутності смартфона документ можна сформувати та роздрукувати через застосунок «Резерв+», портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП чи ЦНАП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові полонені полон військовослужбовці мобілізація відстрочка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Резерв+ і неіснуюча ВЛК — апеляція змусила ТЦК не лише виправити дані, а й повідомити поліцію

Суд встановив відсутність належних підстав для внесення до «Оберіг» відомостей про порушення військового обліку та результати ВЛК і визнав ці записи незаконними.

66 тисяч гривень за ігнорування судових рішень: чому ТЦК не оновлюють дані в реєстрі навіть після рішення суду

Бездіяльність ТЦК: аналіз судових рішень про накладення штрафів у 2026 році.

Від паперу до QR-кодів: як держава цифровізує контроль за харчовими продуктами

еФуд обіцяє ліквідувати паперові процедури, автоматизувати видачу дозволів через «Дію» та впровадити відеофіксацію перевірок

Заробітні плати, виправдувальні вироки та тимбілдинг в Кракові: що ТСК дізналася від керівника апарату ВАКС

Що встановила комісія Власенка-Бужанського із пояснень Богдана Крикливенка.

Кабмін оновив правила отримання кешбеку: скільки грошей українці зароблять за новим порядком

Постановою Кабміну встановлені ставки кешбеку та граничні терміни його нарахування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]