Достатньо одного звернення – відстрочку для звільнених з полону продовжують автоматично

Громадянам України, які повернулися з полону, достатньо один раз звернутися до Центру надання адміністративних послуг, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів. Про це повідомили у Рівненському обласному ТЦК та СП.

Хто має право на автоматичне продовження

Право на таку відстрочку мають, зокрема:

особи, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;

військовослужбовці, звільнені з полону.

Як працює автоматичне продовження

Автоматичне продовження можливе за умови, що в облікових даних правильно зазначено строк дії відстрочки.

Якщо під час оформлення визначено конкретну дату завершення (наприклад, 30 березня), після її настання відстрочка припиняється і не продовжується автоматично.

Натомість якщо в даних вказано строк, що відповідає періоду мобілізації (у застосунку «Резерв+» це відображається як «до завершення мобілізації»), під час кожного оновлення відстрочку продовжують ще на 90 днів.

Що робити у разі помилок або відсутності продовження

Якщо дата завершення відстрочки вказана некоректно, її потрібно уточнити. Для цього слід звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки через ЦНАП.

У випадку, якщо відстрочка мала продовжитися автоматично, але цього не сталося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. Тоді необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього повторно подати заяву з актуальними документами.

Звернутися можна до будь-якого ЦНАП незалежно від місця реєстрації.

Як підтвердити відстрочку

Основним підтвердженням є електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+». Паперові довідки більше не видаються.

За відсутності смартфона документ можна сформувати та роздрукувати через застосунок «Резерв+», портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП чи ЦНАП.

