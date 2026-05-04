Собака покусав, але компенсації не буде: суд визнав вигулювачку тварини «господаркою»

Вигулювачку собак позбавили права на позов після укусу: суд визнав її «власницею» тварини.

У Канаді найвищий суд провінції Онтаріо постановив, що жінка, яка підробляла вигулювачкою собак і була покусана під час роботи, не може подати позов проти клієнтів про відшкодування шкоди, оскільки за законом вона вважалася «власницею» тварини на момент інциденту, пише CBC.ca.

Аманда Нігро зазнала укусу, коли намагалася одягнути гумові черевики на собаку на ім’я Форрест Гамп у будинку своїх клієнтів понад чотири роки тому. Вона подала позов проти постійних власників собаки, однак два суди встановили, що відповідно до Закону Онтаріо про відповідальність власників собак (DOLA) саме вона в той момент «володіла» собакою — а отже, не може судитися сама з собою. Її справу було закрито.

«Немає жодних сумнівів, що апелянтка була власницею Форреста для цілей застосування DOLA», — зазначено в рішенні Апеляційного суду Онтаріо, оприлюдненому в четвер.

Суд також підкреслив, що саме Нігро перебувала у позиції контролю за поведінкою тварини в критичний момент.

Ключовим у справі стало юридичне визначення «власника» в законодавстві Онтаріо. Воно передбачає, що відповідальність за укус або напад може покладатися не лише на особу, яка офіційно є власником тварини, а й на будь-кого, хто фактично контролював її в момент інциденту — від вигулювачів і грумерів до друзів чи родичів.

Адвокат Нігро та експерти у сфері права тварин зазначають, що рішення суду має стати застереженням для всіх, хто навіть тимчасово доглядає за чужими тваринами в Онтаріо. Такі особи можуть бути прирівняні до власників і втратити право на позов.

«На підставі цих двох рішень люди повинні бути дуже обережними, коли доглядають або просто проводять час із чужим собакою», — зазначив адвокат Шейн Кац, який представляв Нігро.

Він додав, що це рішення фактично розширює коло осіб, які можуть нести відповідальність, і багато хто навіть не усвідомлює цього.

Юристи наголошують, що це вже другий подібний прецедент в Онтаріо, який підтверджує широке трактування поняття «власник».

Експертка з права тварин Вікторія Шрофф підкреслила, що цей закон фактично встановлює принцип «відповідальності повідка», і всі, хто працює у цій сфері, мають негайно переглянути свої договори.

