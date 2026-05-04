Обвинувачена обійняла посаду в «лнр» і публікувала це онлайн, але захист заявляв про примус: ВС поставив крапку

Жінка пішла працювати в незаконні органі влади на ТОТ і публікувала пости про свою діяльність, а адвокат наполягав, що вона могла діяти під тиском.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду вказав, що зайняття особою посади в незаконно створеному органі влади на тимчасово окупованих територіях та публічне висвітлення діяльності в них свідчить про відсутність примусу щодо неї та добровільність дій та наявність прямого умислу на колабораційну діяльність.

Відповідну правову позицію суд висловив у постанові від 24 лютого 2026 року у справі № 161/16094/24.

Обставини справи

За матеріалами справи, обвинувачена з березня 2022 року до лютого 2023 року добровільно обіймала посаду «завідувачки сектору організаційної роботи адміністрації марківського району лнр» — незаконно створеного органу влади на тимчасово окупованій території Луганської області. Посада передбачала виконання організаційно-розпорядчих функцій.

Суди попередніх інстанцій визнали винуватою і засудили її за ч. 5 ст. 111-1 КК (колабораційна діяльність). Захист зазначав, що апеляційним судом не було спростовано твердження сторони захисту про те, що на підзахисну і членів її родини міг чинитися тиск

Однак Верховний Суд залишив без зміни ухвалу апеляційного суду.

Рішення ВС

Колегія суддів ККС зазначила, що суд апеляційної інстанції не погодився з доводами захисника про те, що обвинувачена могла діяти не з власної волі, вимушено заподіюючи шкоду національній безпеці України, та що через розгляд справи у її відсутності (in absentia) неможливо фактично з’ясувати мотив та мету вчиненого, оскільки місцевим судом за наявними в матеріалах кримінального провадження доказами було встановлено, що обвинувачена займає посаду завідуючої сектору організації роботи незаконного органу влади, в соціальній мережі «Однокласники» на своїй сторінці обвинувачена висвітлювала діяльність незаконно створеного органу влади «адміністрації Марковського муніципального округу лнр», що, на переконання колегії суддів апеляційного суду, є беззаперечним свідченням невимушеності поведінки обвинуваченої, відсутності будь-якого примусу щодо неї, а відтак, і цілковитої добровільності її дій.

Крім того, апеляційний суд, зваживши на те, що території Марківської селищної територіальної громади Старобільського району перебувають під окупацією збройних сил рф (відповідний Перелік, затверджений Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309), дійшов висновку про те, обвинувачена, займаючи посаду в незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, та виконуючи функції завідуючої сектору організації роботи незаконного органу влади, очевидно усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання, тобто діяла з прямим умислом.

