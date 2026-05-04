Пільгова пенсія — хто і коли може оформити виплати раніше

23:47, 4 травня 2026
Умови виходу на пенсію для тих, хто працював у шкідливих умовах.
В Україні законодавство передбачає право на пенсію за віком на пільгових умовах для працівників, які були зайняті на роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці. Для таких категорій змінюються вимоги як до віку виходу на пенсію, так і до тривалості страхового стажу.

Зокрема, для працівників за Списком №1 пенсія може призначатися у 50 років. Чоловікам необхідно мати не менше 10 років пільгового стажу, жінкам — 7,5 року. Водночас загальний стаж має становити щонайменше 25 років для чоловіків і 20 років — для жінок.

Для працівників за Списком №2 пенсійний вік становить 55 років. У цьому випадку чоловікам потрібно мати 12,5 року пільгового стажу, жінкам — 10 років. Загальний стаж має бути не менше 30 років у чоловіків і 25 років — у жінок.

Таким чином, право на дострокову пенсію залежить не лише від віку, а й від тривалості роботи у шкідливих умовах та загального страхового стажу.

