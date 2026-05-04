  1. В Украине
  2. / Общество

Льготная пенсия — кто и когда может оформить выплаты раньше

23:47, 4 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Условия выхода на пенсию для тех, кто работал во вредных условиях.
Льготная пенсия — кто и когда может оформить выплаты раньше
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине законодательство предусматривает право на пенсию по возрасту на льготных условиях для работников, которые были заняты на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда. Для таких категорий меняются требования как к возрасту выхода на пенсию, так и к продолжительности страхового стажа.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В частности, для работников по Списку №1 пенсия может назначаться в 50 лет. Мужчинам необходимо иметь не менее 10 лет льготного стажа, женщинам — 7,5 года. В то же время общий стаж должен составлять не менее 25 лет у мужчин и 20 лет — у женщин.

Для работников по Списку №2 пенсионный возраст составляет 55 лет. В этом случае мужчинам необходимо иметь 12,5 года льготного стажа, женщинам — 10 лет. Общий стаж должен быть не менее 30 лет у мужчин и 25 лет — у женщин.

Таким образом, право на досрочную пенсию зависит не только от возраста, но и от продолжительности работы во вредных условиях и общего страхового стажа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине как оформить пенсию

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

«Резерв+» и несуществующая ВВК — апелляция обязала ТЦК не только исправить данные, но и уведомить полицию

Суд установил отсутствие надлежащих оснований для внесения в «Оберіг» сведений о нарушении воинского учета и результатов ВЛК и признал эти записи незаконными.

66 тысяч гривен за игнорирование судебных решений: почему ТЦК не обновляют данные в реестре даже после решения суда

Бездействие ТЦК: анализ судебных решений о наложении штрафов в 2026 году.

От бумаги к QR-кодам: как государство цифровизирует контроль за пищевыми продуктами

еФуд обещает ликвидировать бумажные процедуры, автоматизировать выдачу разрешений через «Дію» и внедрить видеофиксацию проверок.

Заработные платы, оправдательные приговоры и тимбилдинг в Кракове: что ВСК узнала от руководителя аппарата ВАКС

Что установила комиссия Власенко-Бужанского из объяснений Богдана Крикливенко.

Кабмин обновил правила получения кэшбэка: сколько денег украинцы заработают по новому порядку

Постановлением Кабмина установлены ставки кэшбэка и предельные сроки его начисления.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]