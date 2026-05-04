Льготная пенсия — кто и когда может оформить выплаты раньше

Условия выхода на пенсию для тех, кто работал во вредных условиях.

В Украине законодательство предусматривает право на пенсию по возрасту на льготных условиях для работников, которые были заняты на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда. Для таких категорий меняются требования как к возрасту выхода на пенсию, так и к продолжительности страхового стажа.

В частности, для работников по Списку №1 пенсия может назначаться в 50 лет. Мужчинам необходимо иметь не менее 10 лет льготного стажа, женщинам — 7,5 года. В то же время общий стаж должен составлять не менее 25 лет у мужчин и 20 лет — у женщин.

Для работников по Списку №2 пенсионный возраст составляет 55 лет. В этом случае мужчинам необходимо иметь 12,5 года льготного стажа, женщинам — 10 лет. Общий стаж должен быть не менее 30 лет у мужчин и 25 лет — у женщин.

Таким образом, право на досрочную пенсию зависит не только от возраста, но и от продолжительности работы во вредных условиях и общего страхового стажа.

