Украина объявляет о режиме тишины о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая, — Владимир Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что человеческая жизнь является несравнимо большей ценностью, чем «празднование» любой годовщины.

Как известно, Минобороны России объявило о перемирии на 8 и 9 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на сегодня не было ни одного официального обращения к Украине относительно модальности прекращения боевых действий, о котором заявляется в российских социальных сетях.

«Мы считаем, что человеческая жизнь является несравнимо большей ценностью, чем «празднование» любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента. Настало время российским руководителям делать реальные шаги для завершения их войны, если уж российское министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины», — сказал он.

