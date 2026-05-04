Минобороны России объявило о перемирии на 8 и 9 мая

Россия рассчитывает, что Украина «последует примеру».

Фото: armyinform.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны России заявило, что 8 и 9 мая объявляется перемирие.

Там заявили, что рассчитывают, что украинская сторона «последует» примеру. Если же Украина нанесет удар «с целью срыва празднования Дня Победы», то российские войска «нанесут ответный удар по центру Киева».

Минобороны РФ, якобы, предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не поступали никакие официальные предложения относительно однодневного прекращения огня 9 мая, о которых договариваются США и Россия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.