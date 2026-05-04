Как избежать отказа: в Минюсте разъяснили правила наименования общественных объединений
В Украине установлены правила относительно наименования и символики общественных объединений, которые должны обеспечить правовую определенность, избежание дублирования названий и защиту интересов граждан. Соответствующие разъяснения предоставили в Министерстве юстиции Украины.
Какие ограничения действуют для названий
Законодательство предусматривает ряд запретов для наименований общественных объединений. В частности, в названии нельзя:
- дублировать уже зарегистрированные наименования;
- использовать слова «государственный», «коммунальный» и производные от них;
- использовать названия органов власти или международных организаций без их согласия;
- использовать исторические государственные названия (определенные отдельным распоряжением правительства);
- использовать имена физических лиц без их письменного согласия;
- использовать обозначения, которые могут вводить в заблуждение относительно статуса организации или противоречат общественному порядку и моральным принципам;
- использовать названия организаций, деятельность которых запрещена судом, в течение трех лет после вступления решения в законную силу;
- использовать другие обозначения, ограниченные законом.
Требования к символике
Общественные объединения со статусом юридического лица могут иметь собственную символику — эмблему или флаг, которые подлежат государственной регистрации.
При этом символика не должна:
- воспроизводить государственные символы Украины или официальные символы органов власти;
- копировать гербы или флаги других государств;
- размещать имена или изображения физических лиц без их письменного согласия.
Также запрещено использовать символику тоталитарных режимов, российской имперской политики и символику, связанную с военным вторжением российского нацистского тоталитарного режима в Украину.
Как происходит регистрация
Решение об утверждении символики должно содержать ее вид, изображение и подробное описание с указанием цветов, масштабов и пропорций. Использовать символику разрешается только после государственной регистрации.
В Министерстве юстиции отмечают, что соблюдение требований законодательства обеспечивает прозрачность деятельности общественных объединений и правовую определенность. В случае несоответствия установленным нормам в государственной регистрации организации могут отказать.
