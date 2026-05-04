  1. В Украине

Как избежать отказа: в Минюсте разъяснили правила наименования общественных объединений

21:20, 4 мая 2026
Министерство юстиции разъяснило, какие ограничения действуют при регистрации организаций и в каких случаях может быть отказано.
В Украине установлены правила относительно наименования и символики общественных объединений, которые должны обеспечить правовую определенность, избежание дублирования названий и защиту интересов граждан. Соответствующие разъяснения предоставили в Министерстве юстиции Украины.

Какие ограничения действуют для названий

Законодательство предусматривает ряд запретов для наименований общественных объединений. В частности, в названии нельзя:

  • дублировать уже зарегистрированные наименования;
  • использовать слова «государственный», «коммунальный» и производные от них;
  • использовать названия органов власти или международных организаций без их согласия;
  • использовать исторические государственные названия (определенные отдельным распоряжением правительства);
  • использовать имена физических лиц без их письменного согласия;
  • использовать обозначения, которые могут вводить в заблуждение относительно статуса организации или противоречат общественному порядку и моральным принципам;
  • использовать названия организаций, деятельность которых запрещена судом, в течение трех лет после вступления решения в законную силу;
  • использовать другие обозначения, ограниченные законом.

Требования к символике

Общественные объединения со статусом юридического лица могут иметь собственную символику — эмблему или флаг, которые подлежат государственной регистрации.

При этом символика не должна:

  • воспроизводить государственные символы Украины или официальные символы органов власти;
  • копировать гербы или флаги других государств;
  • размещать имена или изображения физических лиц без их письменного согласия.

Также запрещено использовать символику тоталитарных режимов, российской имперской политики и символику, связанную с военным вторжением российского нацистского тоталитарного режима в Украину.

Как происходит регистрация

Решение об утверждении символики должно содержать ее вид, изображение и подробное описание с указанием цветов, масштабов и пропорций. Использовать символику разрешается только после государственной регистрации.

В Министерстве юстиции отмечают, что соблюдение требований законодательства обеспечивает прозрачность деятельности общественных объединений и правовую определенность. В случае несоответствия установленным нормам в государственной регистрации организации могут отказать.

Министерство юстиции Украины

