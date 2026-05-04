Як не отримати відмову: у Мін’юсті пояснили правила назв громадських об’єднань

Міністерство юстиції пояснило, які обмеження діють при реєстрації організацій та у яких випадках можуть відмовити.

В Україні встановлено правила щодо найменування та символіки громадських об’єднань, які мають забезпечити правову визначеність, уникнення дублювання назв і захист інтересів громадян. Відповідні роз’яснення надали в Міністерстві юстиції України.

Які обмеження діють для назв

Законодавство передбачає низку заборон для найменувань громадських об’єднань. Зокрема, у назві не можна:

дублювати вже зареєстровані найменування;

використовувати слова «державний», «комунальний» та похідні від них;

застосовувати назви органів влади чи міжнародних організацій без їхньої згоди;

використовувати історичні державні найменування (визначені окремим розпорядженням уряду);

вживати імена фізичних осіб без їхньої письмової згоди;

використовувати позначення, що можуть вводити в оману щодо статусу організації або суперечать публічному порядку та моральним засадам;

застосовувати назви організацій, діяльність яких заборонена судом, протягом трьох років після набрання рішенням законної сили;

використовувати інші позначення, обмежені законом.

Вимоги до символіки

Громадські об’єднання зі статусом юридичної особи можуть мати власну символіку — емблему або прапор, які підлягають державній реєстрації.

При цьому символіка не повинна:

відтворювати державні символи України чи офіційні символи органів влади;

копіювати герби або прапори інших держав;

містити імена чи зображення фізичних осіб без їхньої письмової згоди.

Також заборонено використовувати символіку тоталітарних режимів, російської імперської політики та символіку, пов’язану з воєнним вторгненням російського нацистського тоталітарного режиму в Україну.

Як відбувається реєстрація

Рішення про затвердження символіки має містити її вид, зображення та детальний опис із зазначенням кольорів, масштабів і пропорцій. Використовувати символіку дозволяється лише після державної реєстрації.

У Міністерстві юстиції наголошують, що дотримання вимог законодавства забезпечує прозорість діяльності громадських об’єднань і правову визначеність. У разі невідповідності встановленим нормам у державній реєстрації організації можуть відмовити.

