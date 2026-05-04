Як не отримати відмову: у Мін’юсті пояснили правила назв громадських об’єднань
В Україні встановлено правила щодо найменування та символіки громадських об’єднань, які мають забезпечити правову визначеність, уникнення дублювання назв і захист інтересів громадян. Відповідні роз’яснення надали в Міністерстві юстиції України.
Які обмеження діють для назв
Законодавство передбачає низку заборон для найменувань громадських об’єднань. Зокрема, у назві не можна:
- дублювати вже зареєстровані найменування;
- використовувати слова «державний», «комунальний» та похідні від них;
- застосовувати назви органів влади чи міжнародних організацій без їхньої згоди;
- використовувати історичні державні найменування (визначені окремим розпорядженням уряду);
- вживати імена фізичних осіб без їхньої письмової згоди;
- використовувати позначення, що можуть вводити в оману щодо статусу організації або суперечать публічному порядку та моральним засадам;
- застосовувати назви організацій, діяльність яких заборонена судом, протягом трьох років після набрання рішенням законної сили;
- використовувати інші позначення, обмежені законом.
Вимоги до символіки
Громадські об’єднання зі статусом юридичної особи можуть мати власну символіку — емблему або прапор, які підлягають державній реєстрації.
При цьому символіка не повинна:
- відтворювати державні символи України чи офіційні символи органів влади;
- копіювати герби або прапори інших держав;
- містити імена чи зображення фізичних осіб без їхньої письмової згоди.
Також заборонено використовувати символіку тоталітарних режимів, російської імперської політики та символіку, пов’язану з воєнним вторгненням російського нацистського тоталітарного режиму в Україну.
Як відбувається реєстрація
Рішення про затвердження символіки має містити її вид, зображення та детальний опис із зазначенням кольорів, масштабів і пропорцій. Використовувати символіку дозволяється лише після державної реєстрації.
У Міністерстві юстиції наголошують, що дотримання вимог законодавства забезпечує прозорість діяльності громадських об’єднань і правову визначеність. У разі невідповідності встановленим нормам у державній реєстрації організації можуть відмовити.
