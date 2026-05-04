У Києві чоловік «продавав» за $25 тисяч «посаду капелана» та виїзд за кордон

У Києві чоловіку за $25 тисяч пропонували стати військовим капеланом, щоб отримати бронювання.

У Києві правоохоронці викрили схему незаконного заробітку на військовозобов’язаних. 30-річному уродженцю чоловіку повідомлено про підозру у вимаганні коштів за допомогу у працевлаштуванні військовозобов’язаного на посаду військового капелана та сприянні у переправленні чоловіка за кордон.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, киянин шукав роботу із бронюванням. Підозрюваний спочатку обіцяв працевлаштувати його на підприємство критичної інфраструктури, а потім запропонував посаду капелана однієї з військових частин. Це дало б можливість чоловіку отримати бронювання та виїжджати за кордон. Таку допомогу підозрюваний оцінив у $25 000.

У поліції уточнили, що до зловмисника звернувся військовозобов’язаний, який порушив правила військового обліку, не прибувши за повісткою до ТЦК. Підозрюваний запевнив чоловіка, що задля вирішення його питань, він може працевлаштувати його військовим капеланом до одного з військових формувань. Чоловік запевняв, що для цього не потрібно мати ніяких спеціальних знань та освіти. Він просив лише надати оригінали паспорта, ідентифікаційного коду та диплома про вищу освіту, за наявності.

Зловмисника затримали в процесуальному порядку відразу після отримання винагороди.

Наразі йому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) та ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За вчинене підозрюваному загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

