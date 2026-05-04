В Одесі гуманітарну допомогу для постраждалих від війни продавали на ринку «7 км»

В Україні правоохоронці викрили масштабну схему незаконного продажу гуманітарної допомоги, призначеної для постраждалих від війни. За даними Нацполіції, до організації оборудки були причетні керівники кількох благодійних фондів та інші учасники, які виконували ролі менеджерів зі збуту, водіїв і фінансистів.

Слідство встановило, що фігуранти створили підконтрольні благодійні організації для отримання гуманітарних вантажів із Туреччини. Замість безкоштовної передачі допомоги її реалізовували як комерційний товар — зокрема, продавали на одному з найбільших ринків країни «7 км».

Організатором схеми, за інформацією поліції, є колишній працівник митниці, який використав власний досвід і зв’язки для налагодження «бізнесу».

Загалом через цю схему було ввезено близько 50 тонн товарів на суму понад 44 млн грн.

Правоохоронці затримали трьох учасників угруповання у порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК України — незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

