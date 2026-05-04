В Одессе гуманитарную помощь для пострадавших от войны продавали на рынке «7 км»

В Украине правоохранители разоблачили масштабную схему незаконной продажи гуманитарной помощи, предназначенной для пострадавших от войны. По данным Нацполиции, к организации схемы были причастны руководители нескольких благотворительных фондов и другие участники, которые выполняли роли менеджеров по сбыту, водителей и финансистов.

Следствие установило, что фигуранты создали подконтрольные благотворительные организации для получения гуманитарных грузов из Турции. Вместо бесплатной передачи помощи ее реализовывали как коммерческий товар — в частности, продавали на одном из крупнейших рынков страны «7 км».

Организатором схемы, по информации полиции, является бывший сотрудник таможни, который использовал собственный опыт и связи для налаживания «бизнеса».

В целом по этой схеме было ввезено около 50 тонн товаров на сумму более 44 млн грн.

Правоохранители задержали трех участников группировки в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины — незаконное использование гуманитарной помощи с целью получения прибыли. В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения.

