В Тернопольской области на год перекроют движение по международной трассе М-19 из-за ремонта моста

07:00, 25 мая 2026
Ограничение движения для всего транспорта вводят в связи с капитальным ремонтом моста на международной трассе М-19.
Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины сообщило о временном ограничении движения транспорта на международной трассе М-19 в Теребовле Тернопольской области из-за капитального ремонта моста.

Как указано, будет ограничено движение всех видов транспорта на участке автомобильной дороги государственного значения М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече (в направлении г. Бухарест) км 354+689 – км 355+566 в городе Теребовля.

Ограничения будут действовать с 2 июня 2026 года до 2 июня 2027 года.

Стоит обратить внимание, что временная схема организации дорожного движения и маршруты объезда для легкового и грузового транспорта будут различаться.

Ремонт моста финансируется за счет Европейского Союза, который покрывает 90% стоимости работ. Еще 10% — это софинансирование украинской стороны за счет местных бюджетов.

В рамках проекта планируют капитально отремонтировать мост и подходы к нему на одной из ключевых транспортных артерий, которая обеспечивает сообщение Украины с Европой.

