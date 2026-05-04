  1. Суспільство

Субсидія на неопалювальний сезон: кому треба подати нову заяву

21:05, 4 травня 2026
Домогосподарствам, які матимуть право на виплату, розмір субсидії на наступний період 2026-2027 років буде розраховано автоматично.
Фото: ua.news
У травні 2026 року органами Пенсійного фонду України буде визначено право домогосподарств на отримання житлової субсидії на період до 30 квітня 2027 року. Про це нагадали у ПФ.

При цьому домогосподарствам, які матимуть право на виплату, розмір субсидії на наступний період 2026-2027 років буде розраховано автоматично.

Водночас окремим категоріям громадян житлова субсидія на наступний період призначається за зверненням. Так, звертатись із заявою потрібно, якщо:

  • заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;
  • кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;
  • у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи (у разі зміни місця проживання);
  • домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Як подати документи?

Звернутися за призначенням житлової субсидії можна в обраний спосіб:

  • особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;
  • поштою, на адресу територіального органу Фонду;
  • онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок “Пенсійний фонд”.

Крім того, документи на призначення субсидій можна подавати через центри надання адміністративних послуг, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад та через портал Дія.

Житлова субсидія розраховується:

  • на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;
  • на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

