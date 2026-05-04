  1. Общество

Субсидия на неотопительный сезон: кому нужно подать новое заявление

21:05, 4 мая 2026
Домохозяйствам, которые будут иметь право на выплату, размер субсидии на следующий период 2026–2027 годов будет рассчитан автоматически.
Фото: ua.news
В мае 2026 года органами Пенсионного фонда Украины будет определено право домохозяйств на получение жилищной субсидии на период до 30 апреля 2027 года. Об этом напомнили в ПФ.

При этом домохозяйствам, которые будут иметь право на выплату, размер субсидии на следующий период 2026–2027 годов будет рассчитан автоматически.

В то же время отдельным категориям граждан жилищная субсидия на следующий период назначается по обращению. Так, обращаться с заявлением нужно, если:

  • заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое оплачивает жилищно-коммунальные услуги;
  • количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
  • в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (в случае изменения места проживания);
  • домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Как подать документы?

Обратиться за назначением жилищной субсидии можно выбранным способом:

  • лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
  • по почте, на адрес территориального органа Фонда;
  • онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение «Пенсионный фонд».

Кроме того, документы на назначение субсидий можно подавать через центры предоставления административных услуг, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных громад и через портал Дія.

Жилищная субсидия рассчитывается:

  • на неотопительный сезон — с 1 мая по 30 сентября;
  • на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.

