  1. В Украине

Это важно для будущей пенсии: украинцам напомнил об оцифровке трудовых книжек

21:48, 4 мая 2026
Период оцифровки трудовых книжек завершается 10 июня.
 Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев напомнил украинцам о важности оцифровки трудовых книжек.

Он отметил, что на полный перевод данных в цифровую форму было отведено 5 лет. Этот период завершается 10 июня этого года.

Гетманцев подчеркнул, что это важно для будущей пенсии граждан.

«Сегодня размер пенсии напрямую зависит от страхового стажа. Однако мы часто становимся свидетелями того, как из-за ошибок в бумажных записях, нечетких печатей или человеческого фактора официальный стаж в базе Пенсионного фонда не совпадает с реальным», — сказал он.

Оцифровать данные трудовой книжки можно онлайн через сайт ПФУ:

  • Зайдите на portal.pfu.gov.ua с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).
  • В меню "Коммуникации с ПФУ" выберите пункт "Сведения о трудовых отношениях".
  • Заполните данные и дайте согласие на обработку информации.
  • Прикрепите отсканированные копии страниц трудовой книжки.
  • Нажмите "Подписать и отправить".

«Важно не откладывать оцифровку ваших трудовых книжек на последний момент. Каждая неучтенная страница из-за старой печати или ошибки, допущенной кадровиком, может обернуться для вас потерей реальных средств при расчете пенсии. Если вы обнаружите расхождения сейчас, у вас будет время привести документы в порядок», — добавил он.

