Врач проигнорировал симптомы пневмонии и выписал пациентку, а она умерла – Верховный Суд рассмотрел дело

Верховный Суд пересмотрел дело врача, признанного виновным в ненадлежащем лечении, что привело к смерти пациентки.

ККС ВС указал, что действия врача-невропатолога, который во время стационарного лечения неврологического заболевания пациентки не уделил должного внимания ежедневным жалобам последней на кашель и хрипы, не оценил результаты анализов потерпевшей, не провел необходимые клинические обследования и не привлек врача-пульмонолога, выписав потерпевшую из больницы, что привело к несвоевременному выявлению симптомов двусторонней гнойно-фиброзной пневмонии и повлекло тяжкие последствия для потерпевшей в виде ее смерти, образуют состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 140 УК.

Соответствующая правовая позиция изложена в постановлении от 18 марта 2026 года по делу № 237/2797/16.

Обстоятельства дела

Врач-невропатолог терапевтического отделения городской больницы во время лечения неврологического заболевания у пациентки, находившейся на стационарном лечении в отделении терапии, во время ежедневных обходов и осмотров не дал надлежащей оценки результатам анализов крови, не провел клинические обследования сердечно-сосудистой и легочной систем, повторные исследования крови, ЭКГ, не привлек для консультации окулиста, терапевта, эндокринолога при сопутствующем заболевании, которое имелось у пациентки — «сахарный диабет», не доложил заведующему терапевтической службы (учитывая возможность в перспективе тяжелого течения заболевания, так называемая IV группа больных), не пригласил на консилиум врача-пульмонолога и, согласно рекомендациям «Протоколов оказания медицинской помощи по специальности «Пульмонология», не назначил три обязательных исследования:

а) рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях;

б) микробиологическое исследование мокроты;

в) клинический анализ крови, выписав пациентку из стационара городской больницы, своевременно не выявив симптомы пневмонии.

Женщина предъявляла врачу жалобы на ухудшение состояния здоровья, а именно: кашель и хрипы.

Как установили суды, врач-невропатолог городской больницы во время стационарного лечения не уделил должного внимания жалобам пациентки на кашель и одышку, не провел необходимые обследования и не привлек профильных специалистов. Несмотря на имеющиеся симптомы, женщину выписали из больницы без установления диагноза пневмонии. Впоследствии у нее развилась двусторонняя гнойно-фиброзная пневмония, что привело к смерти.

В дальнейшем у пациентки развилась двусторонняя очаговая гнойно-фиброзная пневмония с формированием острых абсцессов, гнойный трахеобронхит, что повлекло тяжкие последствия в виде ее смерти.

Суды первой и апелляционной инстанций признали врача виновным по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).

В кассационной жалобе защитник утверждает о недоказанности виновности обвиняемого, поскольку диагноз, с которым потерпевшая находилась в больнице, был установлен правильно, а наличие у нее пневмонии было выявлено только после смерти.

Решение Верховного Суда

ККС изменил решения судов предыдущих инстанций в части назначения наказания.

Коллегия судей ККС указала, что несмотря на непризнание обвиняемым своей вины, суды предыдущих инстанций признали неприемлемыми его показания о том, что на момент выписки из больницы потерпевшая не имела признаков пневмонии, не жаловалась на плохое состояние, ее диагноз был установлен правильно, а лечение проводилось в соответствии с протоколом.

Такие показания обвиняемого опровергаются, в частности, объяснениями потерпевшей, которая указала, что во время пребывания в больнице ее мать начала жаловаться на боли в горле и одышку. По ее мнению, в этот момент был упущен шанс оказать помощь, поскольку врачи видели, что у нее одышка, ей трудно дышать, она кашляет, и при выписке из больницы она также жаловалась на указанные симптомы.

Ссылка стороны защиты на то, что в приговоре не приведены мотивы, по которым не учтены объяснения медицинских сестер, подтверждавшие доводы обвиняемого об отсутствии жалоб у потерпевшей, признана необоснованной. Апелляционный суд учел показания медицинских работников, однако не принял их во внимание, поскольку они находились в подчинении обвиняемого и могли подвергаться его влиянию. Кроме того, их показания опровергаются объяснениями потерпевшей и выводами судебно-медицинских экспертиз.

Также, опровергая показания свидетелей о том, что на момент выписки пациентка чувствовала себя хорошо, суд учел выводы экспертизы, согласно которым заболевание, приведшее к смерти, развивалось в течение 48–72 часов, то есть на момент выписки уже имело клинические проявления.

Доводы защиты о неполноте судебного рассмотрения, в частности недоисследовании анализов крови и истории болезни, не относятся к предмету кассационного пересмотра. Эти документы были использованы экспертами и не повлияли на законность судебных решений.

Суды предыдущих инстанций обоснованно пришли к выводу, что показания свидетелей и выводы экспертов подтверждают вину обвиняемого в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к тяжким последствиям и образует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 УК.

Таким образом, суд частично удовлетворил кассационную жалобу защитника, а приговор Марьинского районного суда Донецкой области от 28 апреля 2021 года и определение Днепровского апелляционного суда от 11 сентября 2025 года в уголовном производстве в отношении врача изменил.

Суд постановил считать его освобожденным от наказания на основании п. 2 ч. 1 ст. 49 УК (в редакции Закона от 16 марта 2013 года №245-VII) и ч. 5 ст. 74 этого Кодекса.

В остальной части судебные решения оставлены без изменений.

