  1. В Украине

Гетманцев: демографическую проблему нельзя решать за счет мигрантов, ключ — в достижении мира

20:59, 4 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Данило Гетманцев подчеркнул, что мир позволит направить ресурсы с войны на восстановление экономики, привлечь инвестиции и создать значительное количество высокооплачиваемых рабочих мест.
Гетманцев: демографическую проблему нельзя решать за счет мигрантов, ключ — в достижении мира
Фото: epravda.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил, что не поддерживает идею решения демографической проблемы Украины путем привлечения трудовых мигрантов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, украинцы часто присылают ему сообщения о новых случаях завоза мигрантов.

«И да, вы требуете простых и немедленных решений. Но единственным таким решением является мир», — сказал он.

Политик подчеркнул, что мир позволит направить ресурсы с войны на восстановление экономики, привлечь инвестиции и создать значительное количество высокооплачиваемых рабочих мест.

Гетманцев также подчеркнул, что масштабное восстановление страны и запуск программ жилищного строительства способны обеспечить украинцев работой и жильем. В сочетании с безопасностью это станет ключевым фактором для возвращения граждан из-за границы.

В то же время депутат признал, что достижение мира является сложным процессом, который требует усилий и борьбы. По его словам, над этим работает президент Украины, и общество должно поддержать эти инициативы, несмотря на попытки их сорвать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Даниил Гетманцев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

«Резерв+» и несуществующая ВВК — апелляция обязала ТЦК не только исправить данные, но и уведомить полицию

Суд установил отсутствие надлежащих оснований для внесения в «Оберіг» сведений о нарушении воинского учета и результатов ВЛК и признал эти записи незаконными.

66 тысяч гривен за игнорирование судебных решений: почему ТЦК не обновляют данные в реестре даже после решения суда

Бездействие ТЦК: анализ судебных решений о наложении штрафов в 2026 году.

От бумаги к QR-кодам: как государство цифровизирует контроль за пищевыми продуктами

еФуд обещает ликвидировать бумажные процедуры, автоматизировать выдачу разрешений через «Дію» и внедрить видеофиксацию проверок.

Заработные платы, оправдательные приговоры и тимбилдинг в Кракове: что ВСК узнала от руководителя аппарата ВАКС

Что установила комиссия Власенко-Бужанского из объяснений Богдана Крикливенко.

Кабмин обновил правила получения кэшбэка: сколько денег украинцы заработают по новому порядку

Постановлением Кабмина установлены ставки кэшбэка и предельные сроки его начисления.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]