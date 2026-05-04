Гетманцев: демографическую проблему нельзя решать за счет мигрантов, ключ — в достижении мира

Данило Гетманцев подчеркнул, что мир позволит направить ресурсы с войны на восстановление экономики, привлечь инвестиции и создать значительное количество высокооплачиваемых рабочих мест.

Фото: epravda.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил, что не поддерживает идею решения демографической проблемы Украины путем привлечения трудовых мигрантов.

По его словам, украинцы часто присылают ему сообщения о новых случаях завоза мигрантов.

«И да, вы требуете простых и немедленных решений. Но единственным таким решением является мир», — сказал он.

Политик подчеркнул, что мир позволит направить ресурсы с войны на восстановление экономики, привлечь инвестиции и создать значительное количество высокооплачиваемых рабочих мест.

Гетманцев также подчеркнул, что масштабное восстановление страны и запуск программ жилищного строительства способны обеспечить украинцев работой и жильем. В сочетании с безопасностью это станет ключевым фактором для возвращения граждан из-за границы.

В то же время депутат признал, что достижение мира является сложным процессом, который требует усилий и борьбы. По его словам, над этим работает президент Украины, и общество должно поддержать эти инициативы, несмотря на попытки их сорвать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.