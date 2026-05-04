Можно ли подать заявление на отсрочку через Резерв+ и ЦНАП одновременно — разъяснение

В Минобороны объяснили, есть ли смысл подавать заявление сразу двумя способами.

Военнообязанным разъяснили, можно ли подавать заявление на отсрочку от мобилизации одновременно через приложение «Резерв+» и центр предоставления административных услуг.

В Минобороны отмечают: технически подать два запроса параллельно возможно, однако такой подход не рекомендуют.

Приложение «Резерв+» обрабатывает заявления до 48 часов, тогда как через ЦНАП процедура может длиться до 14 дней. Если отсрочка уже оформлена через приложение, поданный в ЦНАП запрос закроют как дублирующий.

В то же время в ведомстве уточняют порядок продления отсрочек. В большинстве случаев они продлеваются автоматически — без подачи новых заявлений или обращения в ЦНАП.

Автоматическое продление возможно, если:

основания для отсрочки остаются действительными;

эти основания подтверждаются через государственные реестры.

Актуальный статус отсрочки пользователи могут проверить в приложении «Резерв+».

