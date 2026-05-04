Чи можна подати заяву на відстрочку через Резерв+ і ЦНАП одночасно — роз’яснення
Військовозобов’язаним роз’яснили, чи можна подавати заяву на відстрочку від мобілізації одночасно через застосунок «Резерв+» і центр надання адміністративних послуг.
У Міноборони зазначають: технічно подати два запити паралельно можливо, однак такий підхід не рекомендують.
Застосунок «Резерв+» опрацьовує заяви до 48 годин, тоді як через ЦНАП процедура може тривати до 14 днів. Якщо відстрочку вже оформлено через застосунок, поданий у ЦНАП запит закриють як дублюючий.
Водночас у відомстві уточнюють порядок продовження відстрочок. У більшості випадків вони продовжуються автоматично — без подання нових заяв чи звернення до ЦНАП.
Автоматичне продовження можливе, якщо:
- підстави для відстрочки залишаються чинними;
- ці підстави підтверджуються через державні реєстри.
Актуальний статус відстрочки користувачі можуть перевірити у застосунку «Резерв+».
