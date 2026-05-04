Міноборони Росії оголосило про перемир'я на 8 та 9 травня

Росія розраховує, що Україна «наслідуватиме приклад».

Міністерство оборони Росії заявило, що 8 та 9 травня оголошується перемир'я.

Там додали, що розраховують, що українська сторона «наслідуватиме» приклад. Якщо ж Україна завдасть удару «з метою зриву святкування Дня Перемоги», то російські війська «завдадуть удару у відповідь по центру Києва».

Міноборони РФ, мовляв, попередило цивільне населення Києва та працівників іноземних дипломатичних представництв про необхідність своєчасно залишити місто.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні не надходили жодні офіційні пропозиції щодо одноденного припинення вогню 9 травня, про які домовляються США та Росія.

