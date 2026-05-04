  В Україні

МВС роз’яснило особливості роботи пошукових сервісів щодо осіб, зниклих безвісти, та викрадених паспортів

20:20, 4 травня 2026
Про втрату або викрадення паспорта на території України особа зобов’язана негайно повідомити найближчий територіальний орган Державної міграційної служби України, а в разі викрадення – також орган Національної поліції.
Нотаріальна палата України повідомила, що Міністерство внутрішніх справ роз’яснило особливості роботи пошукових сервісів щодо осіб, зниклих безвісти, та викрадених/втрачених паспортів.

Зазначається, що станом на 16.04.2026 пошукові сервіси, які знаходилися за посиланням, перенесено до ФП СФ «Єдине вікно» за посиланням.

Відповідно до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (постанова КМУ від 21.10.2015 № 835), набору даних пошуку паспорта громадянина України серед викрадених та втрачених документів не існує.

Відповідно до законодавства, про втрату або викрадення паспорта на території України особа / її законний представник зобов’язані негайно повідомити найближчий територіальний орган / територіальний підрозділ Державної міграційної служби України, а в разі викрадення – також орган Національної поліції України.

Тож визнати паспорт недійсним можуть лише органи та підрозділи Державної міграційної служби України, яка оприлюднює інформацію про паспорти громадян України, визнані недійсними, на відомчому порталі Державної міграційної служби України за посиланням.

Водночас МВС зазначає, що «в разі викрадення або втрати паспорта громадянина України він не вважається недійсним. У більшості випадків втрачений або викрадений паспорт органи поліції знаходять і повертають власнику, паспорт залишається дійсним і громадянин може продовжувати ним користуватися. Є також випадки, коли самі заявники знаходять свої паспортні документи, проте до органів поліції для зняття їх з розшукових обліків не звертаються».

