Побачив списування на НМТ — скажи інструктору: абітурієнтів закликають реагувати на порушення

19:32, 4 травня 2026
В УЦОЯО попереджають: за списування складають протокол і позбавляють права на додаткову сесію.
Учасників національного мультипредметного тесту просять повідомляти про випадки списування під час іспиту, щоб забезпечити рівні умови для всіх абітурієнтів. Таку рекомендацію озвучила директорка Український центр оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

За її словами, недоброчесна поведінка інших може вплинути на результати й подальший вступ, тому учасникам варто одразу звертатися до інструкторів у разі виявлення порушень.

В УЦОЯО зазначають, що в кожній аудиторії працюють щонайменше два інструктори, які контролюють дотримання правил і допомагають із організаційними питаннями. Більшість аудиторій також обладнані камерами, а процес тестування додатково відстежують фахівці дистанційно.

Окрім цього, у тестовому середовищі діють технічні обмеження — неможливо копіювати текст або відкривати сторонні вкладки. Перед початком іспиту учасників перевіряють на наявність засобів зв’язку та просять залишити їх поза робочим місцем.

У разі виявлення гаджетів або фактів списування складають протокол, а порушення фіксують у документах тимчасового екзаменаційного центру.

Вакуленко у інтерв’ю УП наголосила для таких учасників тестування припиняється, і вони втрачають право складати НМТ під час додаткової сесії.

Водночас в Україні фіксують нову проблему — так званих «мисливців за тестами». За словами Вакуленко, частина людей, які не є реальними вступниками, реєструються на НМТ лише для того, щоб сфотографувати завдання.

В УЦОЯО наголошують, що поява окремих завдань у мережі не свідчить про витік тестів. Найчастіше йдеться про відтворення з пам’яті, яке може містити неточності або викривлення. Через це іноді виникає критика формулювань, яких насправді не було в офіційних тестах.

