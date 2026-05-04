  1. В Україні

Хто може отримати витяг з Реєстру ветеранів і навіщо він потрібен

19:14, 4 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ доступний учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам родин загиблих захисників.
Хто може отримати витяг з Реєстру ветеранів і навіщо він потрібен
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни є офіційним документом, який підтверджує статус особи як ветерана війни та містить актуальні дані з державної інформаційної бази. Про це повідомили в Центрі надання адміністративних послуг Берегівської міської ради.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Хто може отримати витяг

Документ доступний для таких категорій громадян:

  • учасники бойових дій
  • особи з інвалідністю внаслідок війни
  • члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

Для чого потрібен витяг

Витяг використовується для:

  • підтвердження статусу під час оформлення пільг і соціальних гарантій
  • отримання адміністративних і соціальних послуг
  • подання до державних та недержавних установ
  • участі в програмах підтримки ветеранів
  • оформлення компенсацій або пільг на навчання дітей ветеранів

Як отримати документ

Витяг можна замовити через Центр надання адміністративних послуг.

У ЦНАП наголошують, що дані у витягу формуються на основі інформації, внесеної до Реєстру, тому важливо стежити за її актуальністю.

Якщо в Реєстрі відсутні відомості або є помилки, навіть за наявності паперового посвідчення, документ ветерана може не відображатися у застосунку «Дія». У такому випадку особа може втратити можливість скористатися відповідними електронними сервісами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ветерани документи УБД

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Резерв+ і неіснуюча ВЛК — апеляція змусила ТЦК не лише виправити дані, а й повідомити поліцію

Суд встановив відсутність належних підстав для внесення до «Оберіг» відомостей про порушення військового обліку та результати ВЛК і визнав ці записи незаконними.

66 тисяч гривень за ігнорування судових рішень: чому ТЦК не оновлюють дані в реєстрі навіть після рішення суду

Бездіяльність ТЦК: аналіз судових рішень про накладення штрафів у 2026 році.

Від паперу до QR-кодів: як держава цифровізує контроль за харчовими продуктами

еФуд обіцяє ліквідувати паперові процедури, автоматизувати видачу дозволів через «Дію» та впровадити відеофіксацію перевірок

Заробітні плати, виправдувальні вироки та тимбілдинг в Кракові: що ТСК дізналася від керівника апарату ВАКС

Що встановила комісія Власенка-Бужанського із пояснень Богдана Крикливенка.

Кабмін оновив правила отримання кешбеку: скільки грошей українці зароблять за новим порядком

Постановою Кабміну встановлені ставки кешбеку та граничні терміни його нарахування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]