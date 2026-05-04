Хто може отримати витяг з Реєстру ветеранів і навіщо він потрібен

Витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни є офіційним документом, який підтверджує статус особи як ветерана війни та містить актуальні дані з державної інформаційної бази. Про це повідомили в Центрі надання адміністративних послуг Берегівської міської ради.

Хто може отримати витяг

Документ доступний для таких категорій громадян:

учасники бойових дій

особи з інвалідністю внаслідок війни

члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

Для чого потрібен витяг

Витяг використовується для:

підтвердження статусу під час оформлення пільг і соціальних гарантій

отримання адміністративних і соціальних послуг

подання до державних та недержавних установ

участі в програмах підтримки ветеранів

оформлення компенсацій або пільг на навчання дітей ветеранів

Як отримати документ

Витяг можна замовити через Центр надання адміністративних послуг.

У ЦНАП наголошують, що дані у витягу формуються на основі інформації, внесеної до Реєстру, тому важливо стежити за її актуальністю.

Якщо в Реєстрі відсутні відомості або є помилки, навіть за наявності паперового посвідчення, документ ветерана може не відображатися у застосунку «Дія». У такому випадку особа може втратити можливість скористатися відповідними електронними сервісами.

