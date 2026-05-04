Хто може отримати витяг з Реєстру ветеранів і навіщо він потрібен
Витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни є офіційним документом, який підтверджує статус особи як ветерана війни та містить актуальні дані з державної інформаційної бази. Про це повідомили в Центрі надання адміністративних послуг Берегівської міської ради.
Хто може отримати витяг
Документ доступний для таких категорій громадян:
- учасники бойових дій
- особи з інвалідністю внаслідок війни
- члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України
Для чого потрібен витяг
Витяг використовується для:
- підтвердження статусу під час оформлення пільг і соціальних гарантій
- отримання адміністративних і соціальних послуг
- подання до державних та недержавних установ
- участі в програмах підтримки ветеранів
- оформлення компенсацій або пільг на навчання дітей ветеранів
Як отримати документ
Витяг можна замовити через Центр надання адміністративних послуг.
У ЦНАП наголошують, що дані у витягу формуються на основі інформації, внесеної до Реєстру, тому важливо стежити за її актуальністю.
Якщо в Реєстрі відсутні відомості або є помилки, навіть за наявності паперового посвідчення, документ ветерана може не відображатися у застосунку «Дія». У такому випадку особа може втратити можливість скористатися відповідними електронними сервісами.
