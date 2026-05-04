Посадовець Ужгородського ТЦК міг надати неправдиві свідчення під час засідання ТСК, — Дмитро Лубінець

Ситуація з порушеннями прав людини в Ужгородському РТЦК була розглянута ТСК.

Фото: ombudsman.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив результати моніторингового візиту до Ужгородського районного ТЦК, де виявили системні порушення прав людини.

4 травня Офіс Омбудсмана України повідомив, що ситуація з порушеннями прав людини в Ужгородському РТЦК та СП була розглянута ТСК ВРУ. У межах засідання заслухано заступника начальника Закарпатського ОТЦК — Олександра Бовкуненка.

Омбудсман України Дмитро Лубінець заявив, що заступник керівника Закарпатського ОТЦК міг надати неправдиві свідчення під час засідання ТСК.

«Якщо, зі слів Олександра Бовкуненка, люди, які перебували в Ужгородському РТЦК та СП, були призвані на військову службу, тоді виникає логічне питання: чому їх не було поставлено на фінансове забезпечення і чому вони не отримали грошового забезпечення за період перебування в Ужгородському РТЦК та СП?

Якщо ж їх належно харчували, як стверджується, тоді постає інше питання: чому вони не були поставлені на продовольче забезпечення у встановленому порядку?

Олександр Бовкуненко був особисто присутній під час моніторингового візиту Офіс Омбудсмана України до Ужгородського РТЦК та СП і бачив виявлені порушення прав людини. Тому надані пояснення не знімають питань, а навпаки — потребують окремої правової оцінки, як і кожна відповідь, озвучена під час засідання ТСК.

Моя позиція чітка: факти порушень підтверджуються зверненнями громадян, висновками моніторингової групи, матеріалами ВСП та слідчими діями у межах відкритого кримінального провадження. Це сформована доказова база, яка потребує належної правової реакції», - сказав він.

Дмитро Лубінець додав, що готується повідомлення до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони за вказаними фактами.

Також він наголосив, що усі резонансні випадки під час мобілізаційних заходів перебувають у його полі зору, а кожен факт перевіряється — закон має діяти однаково для всіх.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.