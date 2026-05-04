Должностное лицо Ужгородского ТЦК могло дать неправдивые показания во время заседания ВСК, — Дмитрий Лубинец
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал результаты мониторингового визита в Ужгородский районный ТЦК, где выявили системные нарушения прав человека.
4 мая Офис Омбудсмана Украины сообщил, что ситуация с нарушениями прав человека в Ужгородском РТЦК и СП была рассмотрена ВСК ВРУ. В рамках заседания заслушан заместитель начальника Закарпатского ОТЦК — Александр Бовкуненко.
Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец заявил, что заместитель руководителя Закарпатского ОТЦК мог предоставить неправдивые показания во время заседания ВСК.
«Если, со слов Александра Бовкуненко, люди, которые находились в Ужгородском РТЦК и СП, были призваны на военную службу, тогда возникает логичный вопрос: почему их не было поставлено на финансовое обеспечение и почему они не получили денежное обеспечение за период пребывания в Ужгородском РТЦК и СП?
Если же их надлежащим образом кормили, как утверждается, тогда возникает другой вопрос: почему они не были поставлены на продовольственное обеспечение в установленном порядке?
Александр Бовкуненко лично присутствовал во время мониторингового визита Офиса Омбудсмана Украины в Ужгородский РТЦК и СП и видел выявленные нарушения прав человека. Поэтому предоставленные объяснения не снимают вопросов, а наоборот — требуют отдельной правовой оценки, как и каждый ответ, озвученный во время заседания ВСК.
Моя позиция чёткая: факты нарушений подтверждаются обращениями граждан, выводами мониторинговой группы, материалами ВСП и следственными действиями в рамках открытого уголовного производства. Это сформированная доказательная база, которая требует надлежащей правовой реакции», — сказал он.
Дмитрий Лубинец добавил, что готовится сообщение в специализированную прокуратуру в сфере обороны по указанным фактам.
Также он подчеркнул, что все резонансные случаи во время мобилизационных мероприятий находятся в его поле зрения, а каждый факт проверяется — закон должен действовать одинаково для всех.
