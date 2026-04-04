Антисанитария и игнорирование болезней — в Ужгородском ТЦК зафиксировали нарушения прав человека, фото и видео

Омбудсман заявил о незаконном удержании людей до 50 дней и отсутствии надлежащей медицинской помощи.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал результаты мониторингового визита в Ужгородский районный ТЦК и СП, где выявили системные нарушения прав человека.

Проверку провел представитель омбудсмана в Закарпатской области Андрей Крючков. Несмотря на препятствование со стороны должностных лиц, во время визита задокументировали факты длительного незаконного удержания людей — от 21 до 50 дней без надлежащих правовых оснований.

По данным Офиса омбудсмана, в помещении центра у людей изымали документы и мобильные телефоны без оформления, что лишало их возможности защиты. Среди удерживаемых был и ветеран с удостоверением участника боевых действий, которого не освободили несмотря на соответствующий статус.

Мониторинг также зафиксировал ненадлежащие условия пребывания. В частности, на 40–60 человек было всего несколько единиц посуды, из-за чего люди были вынуждены пользоваться ею по очереди без надлежащей обработки. В помещении — всего один туалет и душ на такое количество людей, отсутствует постельное белье.

Отдельно омбудсман подчеркнул проблемы с медицинской помощью. По его словам, в центре игнорировали очевидные проблемы со здоровьем удерживаемых. Один из мужчин с критически высоким давлением получил помощь только после вмешательства представителя омбудсмана — его госпитализировали в состоянии угрозы жизни.

По результатам проверки направлено заявление о возможных уголовных правонарушениях по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности о незаконном лишении свободы, пытках и превышении служебных полномочий.

Уполномоченный подчеркнул, что мобилизация остается необходимой в условиях войны, однако она должна происходить исключительно в рамках закона. Он также осудил как нарушения со стороны работников ТЦК и СП, так и любые проявления насилия по отношению к ним.

Омбудсман заявил, что ситуация находится на его личном контроле и требует немедленных системных изменений, иначе риски нарушения прав человека будут только расти.

