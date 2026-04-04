Антисанитария и игнорирование болезней — в Ужгородском ТЦК зафиксировали нарушения прав человека, фото и видео

15:23, 4 апреля 2026
Омбудсман заявил о незаконном удержании людей до 50 дней и отсутствии надлежащей медицинской помощи.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал результаты мониторингового визита в Ужгородский районный ТЦК и СП, где выявили системные нарушения прав человека.

Проверку провел представитель омбудсмана в Закарпатской области Андрей Крючков. Несмотря на препятствование со стороны должностных лиц, во время визита задокументировали факты длительного незаконного удержания людей — от 21 до 50 дней без надлежащих правовых оснований.

По данным Офиса омбудсмана, в помещении центра у людей изымали документы и мобильные телефоны без оформления, что лишало их возможности защиты. Среди удерживаемых был и ветеран с удостоверением участника боевых действий, которого не освободили несмотря на соответствующий статус.

Мониторинг также зафиксировал ненадлежащие условия пребывания. В частности, на 40–60 человек было всего несколько единиц посуды, из-за чего люди были вынуждены пользоваться ею по очереди без надлежащей обработки. В помещении — всего один туалет и душ на такое количество людей, отсутствует постельное белье.

Отдельно омбудсман подчеркнул проблемы с медицинской помощью. По его словам, в центре игнорировали очевидные проблемы со здоровьем удерживаемых. Один из мужчин с критически высоким давлением получил помощь только после вмешательства представителя омбудсмана — его госпитализировали в состоянии угрозы жизни.

По результатам проверки направлено заявление о возможных уголовных правонарушениях по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности о незаконном лишении свободы, пытках и превышении служебных полномочий.

Уполномоченный подчеркнул, что мобилизация остается необходимой в условиях войны, однако она должна происходить исключительно в рамках закона. Он также осудил как нарушения со стороны работников ТЦК и СП, так и любые проявления насилия по отношению к ним.

Омбудсман заявил, что ситуация находится на его личном контроле и требует немедленных системных изменений, иначе риски нарушения прав человека будут только расти.

КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

