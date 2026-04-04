Антисанітарія та ігнорування хвороб — в Ужгородському ТЦК зафіксували порушення прав людини, фото і відео

Омбудсман заявив про незаконне утримання людей до 50 днів та відсутність належної медичної допомоги.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив результати моніторингового візиту до Ужгородського районного ТЦК та СП, де виявили системні порушення прав людини.

Перевірку провів представник омбудсмана в Закарпатській області Андрій Крючков. Попри перешкоджання з боку посадових осіб, під час візиту задокументували факти тривалого незаконного утримання людей — від 21 до 50 днів без належних правових підстав.

За даними Офісу омбудсмана, у приміщенні центру у людей вилучали документи та мобільні телефони без оформлення, що позбавляло їх можливості захисту. Серед утримуваних був і ветеран із посвідченням учасника бойових дій, якого не звільнили попри відповідний статус.

Моніторинг також зафіксував неналежні умови перебування. Зокрема, на 40–60 осіб було лише кілька одиниць посуду, через що люди змушені були користуватися ним по черзі без належної обробки. У приміщенні — лише один туалет і душ на таку кількість людей, відсутня постільна білизна.

Окремо омбудсман наголосив на проблемах із медичною допомогою. За його словами, у центрі ігнорували очевидні проблеми зі здоров’ям утримуваних. Один із чоловіків із критично високим тиском отримав допомогу лише після втручання представника омбудсмана — його госпіталізували у стані загрози життю.

За результатами перевірки направлено заяву про можливі кримінальні правопорушення за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо незаконного позбавлення волі, катування та перевищення службових повноважень.

Уповноважений підкреслив, що мобілізація залишається необхідною в умовах війни, однак вона має відбуватися виключно в межах закону. Він також засудив як порушення з боку працівників ТЦК та СП, так і будь-які прояви насильства щодо них.

Омбудсман заявив, що ситуація перебуває на його особистому контролі та потребує негайних системних змін, інакше ризики порушення прав людини лише зростатимуть.

